Exitcom Campus: Mühendislik ve Sürdürülebilirlik Programı

Exitcom Recycling ve Co-Founder Academy iş birliğiyle, mühendislik ve diğer alanlardaki öğrencilere yönelik Exitcom Campus programı, staj ve istihdam fırsatları sunarak sürdürülebilirlik bilinci ve yenilikçi beceriler kazandırmak amacıyla duyuruldu.

Exitcom Campus ile yeşil teknolojinin geleceğinde sen de yer al!

Exitcom Campus, teknolojinin ve sürdürülebilir enerjinin geleceğine odaklanan öncü bir eğitim programı sunuyor. Program, 1 Nisan 2024 tarihine kadar sürecek kayıt dönemiyle birlikte mühendis adayları ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren üniversite kulüpleri üyeleri için benzersiz bir program sunuyor.

128 saatlik detaylı ve çeşitlendirilmiş bir müfredatı kapsayan bu program, katılımcılara sürdürülebilir gelişim, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yapay zeka ve e-mobility gibi alanlarda derinlemesine bilgi ve tecrübe sunacak.

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Programın içeriğinde, 40 saatlik ileri düzey yetkinlik dersleri, 20 saatlik uygulamalı teknik eğitim, 20 saatlik birebir mentorluk görüşmeleri ve 48 saatlik bir bitirme projesi hazırlama süreci bulunmaktadır. Katılımcılar, bu eşsiz eğitim süreci boyunca, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında önemli kazanımlar elde ederken gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışarak bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklar.

Exitcom Campus, sektörde tanınan profesyoneller ve deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde, katılımcıların sürdürülebilir inovasyonun karmaşık manzarasına derinlemesine dalış yapmalarını sağlayacak. Programı başarıyla tamamlayan her katılımcı, kendi alanlarında fark yaratacak Exitcom Campus Başarı Sertifikası ve Co-Founder Academy Katılım Sertifikası almaya hak kazanacak. Bu sertifikalar, hem profesyonel kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlayacak hem de sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlıklarını ve yetkinliklerini resmi olarak kanıtlayacak.

Ayrıca, program, katılımcılara girişimcilik, sürdürülebilir iş modelleri, etkili zaman yönetimi, değişim yönetimi, yenilik gibi kritik konularda önemli bilgiler sunacak. Katılımcılar, bu bilgilerle donanarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma ve sektördeki yeniliklere öncülük etme konusunda ilham alacak.

Exitcom Campus, sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji konusunda kendini geliştirmek ve bu alanda bir kariyer inşa etmek isteyen her bireyi, bu eşsiz fırsattan yararlanmaya ve kendi potansiyellerini maksimum seviyede kullanmaya davet ediyor. Program sonunda Exitcom Recycling'de staj ve istihdam fırsatı başta olmak üzere yurt dışı teknik gezi programlarıyla başarılı katılımcılar programdan oldukça fayda alacak.

Programa başvurmak ve daha fazla bilgi edinmek isteyenler, buraya tıklayarak Ön Kayıt Formu'nun doldurabilir. Bu program, katılımcılara sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları sürdürülebilir bir gelecek yaratma yolunda etkili adımlar atmaya teşvik edecek. Kariyerinizde sıra dışı bir adım atmak ve sürdürülebilir bir dünyanın parçası olmak için şimdi harekete geçin.