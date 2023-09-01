Evde Elektrikli Şarj İstasyonları: Maliyet ve Yönetim

Elektrikli araçların artması beraberinde ev şarj istasyonlarını da zorunlu hale getirdi. Eaton ev tipi elektrikli şarj istasyonunu inceledik. İncelediğimiz Eaton Green Motion Home ve Green Motion Building (AC) ve Green Motion DC ürünlerinin özellikleri ise şu şekilde...

Elektrikli araçların artması beraberinde ev şarj istasyonlarını da zorunlu hale getirdi. Peki bu istasyonlar ne kadar maliyetli ve nasıl yönetiliyor? Eaton ev tipi elektrikli şarj istasyonunu inceledik.

Evde elektrikli sarj istasyonu nasıl kurulur? Şarj maliyetini yönetmek mümkün!

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Eaton, global bir güç yönetimi şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Enerji verimliliği, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında ürünler ve hizmetler sunuyor. Elektrik, havacılık, hidrolik ve araç ürünleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. 1911'de kurulan firma, 175'ten fazla ülkede 99,000'den fazla çalışana sahip.

Eaton, kritik altyapı ve teknolojiyle bağlantılı endüstrilerde liderdir. Ürünleri ve hizmetleri, güç zorluklarını çözmede şirketlere yardımcı olur. Müşterilere daha güvenilir, verimli ve emniyetli güç yönetimi sağlar. Şirketin değerleri arasında inovasyon, etik, müşteri odaklılık ve sürdürülebilirlik vardır.

İncelediğimiz Eaton Green Motion Home ve Green Motion Building (AC) ve Green Motion DC ürünlerinin özellikleri ise şu şekilde:

Eaton Green Motion Home:

• 3,7kW'tan 22kW'a kadar güç ayarı yapabilme özelliği.

• Hafif kablolu ve 11kW'a kadar seçenekler.

• Monofaze (7,4kW'a kadar) ve trifaze (22kW'a kadar) bağlantı seçenekleri.

• Uzaktan kontrol için online Türkçe mobil uygulama desteği (iOS ve Android).

• Dinamik yük dengeleme yeteneği.

• Enerji analizörü ile anlık yük kontrolü ve güç kısma özelliği.

• Suya ve toza dayanıklı IP54 koruma sınıfı ve IK08 darbe koruma sınıfı.

• Duvara monte veya pedastal ile kullanım seçeneği.

• Farklı bağlantı seçenekleri: kablolu, T2 soketli veya korumalı T2S soketli.

• Online yazılım güncelleme desteği.

• BEMS uyumluluğu ile enerji yönetimi: solar panelleri, enerji depolama sistemini, şarj istasyonlarını ve binadaki yükleri anlık kontrol edebildiğiniz Eaton yazılımı

• EV Ready Uyumluluğu ile elektrikli araç uyumlu şarj istasyonu.

Green Motion Building (AC) ve Green Motion DC:

• Ortak alanlar için AC ve DC ürün seçenekleri.

• Elektrikli uçakları şarj etmek için DC şarj istasyonları.

• RFID kart ve QR kod ile ödeme seçenekleri.

• AC'lerde dinamik yük dengeleme ve opsiyonel 4G modem.

• DC'lerde %96'dan daha yüksek verimlilik.

• V2G (Vehicle-to-Grid) modunu destekleme.

• Operasyonel verimliliği artıran düşük bekleme tüketimi.

• Genel işletme maliyetlerini düşürme avantajı.