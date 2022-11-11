Euro 7 emisyon standartları neler getirecek? Elektrikli araçlar da listede

İçten yanmalı motorlu otomobiller ürettikleri zararlı gazlar ile çevreye önemli oranda zarar veriyor. Bu gazların çevreye salınımlarını kısıtlamak için Avrupa Birliği Komisyonu uzun zamandır otomobil üreticilerine bir kısıtlama getiriyor. Bu kısıtlamalar sayesinde içten yanmalı motorlu araçların çevreye verdikleri zarar azaltılmaya çalışılırken, yeni kurallarda artık elektrikli araçlar da kendisine yer bulmuş durumda.

Elektrikli otomobiller de artık kurallara uymak zorunda

AB Komisyonu, 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni Euro 7 emisyon standardına ilişkin önerilerini sundu. Bu yasa ile birlikte ilk kez elektrikli otomobilleri de etkileyen kurallar ile karşılaşacağız. Ayrıca emisyon standartlarına yeni maddeler de geliyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler ise fren aşınması ve mikroplastik oluşumuna neden olan lastiklere gelecek kısıtlamalar oldu.

Euro 7 emisyon standartları yürürlüğe girer girmez tüm yeni kayıtlı binek otomobiller fren aşınması konusunda bir sınır değerine uyması gerekecek. İlk etapta kilometre başına yedi miligrama izin verilmesi planlanan standartlar 2035'ten itibaren ise üç miligrama kadar düşürülecek.

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Yeni emisyon standardı ilk kez lastik aşınması sonucu oluşan mikroplastikleri de ele alıyor. Bu bağlamda, elektrikli otomobiller, geleneksel güç üniteli modellerden daha fazla zorlanacak gibi görünüyor. Elektrikli otomobiller, bataryaları nedeniyle sahip oldukları fazladan ağırlık yüzünden lastiklerini daha fazla zorlayarak daha fazla mikroplastik üretme kapasitesine sahip. Bu konudaki sınırlamalar ise henüz açıklanmadı.

Buna ek olarak, AB Komisyonu'nun önerisi elektrikli araçların batarya dayanıklıklarına dair sınırlamalar da sunuyor. Bu süreçte elektrikli araç bataryalarının beş yıl veya 100 bin kilometre sonrasında kapasitesilerinin yüzde 80'inin altına düşmemesi gerektiği ifade ediliyor. Sekiz yıl veya 160 bin kilometreden sonrasında ise bu değerin yüzde 70 olması öneri dahilinde.

Diğer yandan yeni düzenleme ile birlikte benzinli ve dizel araçlar arasındaki ayrım da ortadan kalkıyor. Her ne kadar dizel modeller ömürlerini artık tamamlamış gibi görünse de Avrupa Birliği Komisyonu, dizel araçları da benzinli araçla bir tutarak kilometre başına emisyon değerini 60 miligram ile sınırlıyor.

Şimdiye kadar ağırlıklı olarak içten yanmalı motorlu otomobiller hakkında düzenleme getiren Avrupa Briliği Komisyonu, elektrikli otomobilleri de içeren yeni düzenlemeler ile geleceğe dönük önemli bir adım atmış durumda. Peki siz yeni Euro 7 emisyon standartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.