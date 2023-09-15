Eureka, IFA 2023'te yeni temizlik ürünlerini tanıttı

2 Eylül tarihinde Berlin'de IFA 2023'ün ilk gününde, Kuzey Amerika'nın ünlü temizlik markası Eureka, oyunun kurallarını değiştiren iki temizlik ürününü tanıttı: Şeffaf toz hazneli torbasız robot elektrikli süpürge Eureka e10s ve olağanüstü ıslak & kuru elektrikli süpürge Eureka New400. Bu ürünler, Eureka'nın temizliği sadece kolaylaştırmakla kalmayıp herkes için keyifli hale getirme amacını yansıtıyor.

Eureka'nın lansman etkinliği

Berlin'deki popüler restoran Kin Za'da Eureka, Eureka e10s ve New400 için samimi bir tanıtım düzenledi. Sunumun ardından medya, bu temizlik harikalarının güçlü performansını kişisel olarak deneyimlemeye davet edildi. 6 Alman bar ve kafesi ile ortaklık kuran Eureka'nın en yeni ürünleri, IFA fuarının dikkat çeken yıldızları haline geldi.

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Eureka New400 – herkes için basit, güçlü temizlik

Eureka New400, modern yaşam için tasarlanmış çok yönlü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürgedir. İster tozu süpürmek ister kiri temizlemek olsun, bu elektrikli süpürge her şeyi yapıyor. İki tanklı bir sistemle donatılan New400, tatlı su ile sürekli temizlik sağlayarak uzun süredir devam eden ve genellikle kirli suyu etrafa yayan geleneksel paspas sorununa çözüm getiriyor.

Güçlü 120 W motor, geleneksel zemin temizleyicilerinin başına bela olan su lekeleri sorununu çözerken, 600 ml'lik su deposu yüksek güç altında 20 dakikaya kadar temizlik süresi sağlayarak çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ayrıca New400'ün kendinden tahrikli işlevi temizliği daha az zahmetli hale getiriyor. Amiral gemisi bir ıslak & kuru elektrikli süpürgeden beklenen tüm özellikleri bir araya getirerek 200 dolar gibi uygun bir fiyatla sunan Eureka, son teknolojinin rahatlığını daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Eureka e10s – derinlemesine temizlik, torbaya gerek yok

Eureka E10s, güçlü emiş gücü ve özenle hazırlanmış torbasız tasarımıyla gelişmiş robotik elektrikli süpürge olarak yeni bir standart belirliyor. Ürün, zemindeki döküntüleri ve tozu zahmetsizce yönetmesine olanak tanıyan etkileyici 4000 Pa emiş gücüne sahip. Torbasız tasarım, kullanıcıların sık sık değişen toz torbalarından zamandan tasarruf etmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri de düşürerek temizliği hem ekonomik hem de zahmetsiz hale getiriyor.

Onu diğer robot süpürgelerden ayıran şey, ürünün kendi kendine boşaltma işlemi sırasında parçacıkları etkili bir şekilde izole etmesini sağlayan, sürekli emiş gücü sağlayan ve kanal ve filtre tıkanmalarını önleyen benzersiz multi siklonik toz ayırıcısı. Ek olarak ürün, üst düzey engellerden kaçınma teknolojisine de sahip.

Geniş çevresel tarama için üstte bulunan LiDAR'ın yanı sıra, E10s, yan tarafa monte edilen PSD'ler (Konum Duyarlı Dedektörler) tarafından sağlanan birden fazla lazerle ince ayarlıdır ve bu da onu özellikle koyu renkli nesneleri algılamada usta hale getirir. Bu son teknoloji yaklaşım, robotik temizlikte yeni bir hassasiyet ve rahatlık düzeyi sağlar.

Fiyatlandırma ve alınabilirlik

Eureka e10s, kasım ayı başında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da 479 € fiyatla satışa sunulacak. New400'ün fiyatı ise 199 dolar ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'da mevcuttur.

Eureka ve Midea Group hakkında

Eureka, Midea Group'un Akıllı Ev İşi kapsamındaki 10'dan fazla markadan biridir. 1968 yılında kurulan Midea Group, 2023 Fortune Global 500 listesinde 278. sırada yer alan lider bir küresel yüksek teknoloji şirketidir ve işletmeleri akıllı ev aletlerinin ötesine geçen dünyanın en büyük ev aletleri üretim şirketlerinden biridir.

2021'in başlarında şirket, gelecekteki yeni büyüme yolunu açmak için temel birimlerini hızlı büyüyen beş iş koluna ayırdı: Akıllı Ev, Elektro-Mekanik, Bina Teknolojileri, Robotik & Otomasyon ve Dijital İnovasyon. Midea Group'un tüm işletmeleri tek bir inanç için çabalıyor: #Teknolojiyiinsanlaştırma.

Midea Group'un dünya çapındaki 35 üretim merkezi ve 200'den fazla ülke ve bölgede 166.000'den fazla çalışanı, 2022'de yıllık 51,16 milyar ABD dolarından fazla gelir elde etti. Dünya çapındaki 28 inovasyon merkezi ve Ar-Ge'ye olan güçlü bağlılığı, 62.000'den fazla yetkili patentle sonuçlandı.