Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Bilim ve Teknoloji Haftası mesajı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Eskişehir'in bilimsel ve teknolojik gelişime katkılarını vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, Eskişehir'in güçlü eğitim altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Eskişehir'in 3 üniversitesiyle bilimsel üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, sanayicilerin de yüksek teknoloji üretimi ve ihracatıyla şehri Türkiye'nin öncü kentlerinden biri haline getirdiğini kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin ilk elektrikli lokomotifinin Eskişehir'de üretildiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yerli ve milli teknoloji alanında adından çokça söz ettireceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
