Eskişehir Endüstri Fuarı'nda Nişan Hatası Tespit Simülasyonu tanıtıldı

Türkiye'nin havacılık, savunma ve makine sanayisindeki yerli ve milli gücüne ilişkin proje ve ürünlerin tanıtılması amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı devam ediyor.

Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarda, 28 yaşındaki yazılım mühendisi Enver Kesmen tarafından geliştirilen "Nişan Hatası Tespit Simülasyonu" da tanıtıldı.

Kesmen'in, kolluk kuvvetlerinin personelini eğitmek için yapılan eğitim atışlarındaki atıcı hatalarının ortadan kaldırılması için geliştirdiği sistemde, yazılımın kullanılabilmesi için bir bilgisayar, sabitlenmiş silahın önüne yerleştiriliyor. Bilgisayar ekranında nişan almak için hedef görseli açılmasının ardından silahla ekranda nişan alınan nokta, bilgisayarın kablosuz faresi ile hedef üzerinde işaretleniyor.

Ekrandaki hedef, atıcının bir noktayı işaretlemesinin ardından daha sonra rastgele başka bir noktaya gidiyor. Atıcı bilgisayar ekranında her işaretleme sonrası yer değiştiren hedefe göre üç kez daha nişan alıyor ve bilgisayar faresiyle o noktaları da işaretliyor.

Üç işaretlemeden sonra geliştirilen özel yazılımdaki algoritmalar, işaretlenen üç noktayı birbirine göre değerlendirerek nişanın doğru alınıp alınmadığını kullanıcıya bildiriyor.

Kesmen'in patentini aldığı sistem, atıcıyı sadece bilgisayar yardımıyla herhangi başka bir donanıma veya personele ihtiyaç duymadan her defasında aynı şekilde ve doğru nişan almaya alıştırmayı, nişan almadaki becerilerini geliştirmeyi, varsa hatalarını tespit ederek gidermesini sağlıyor.

Atış eğitimi "üç köşe teşkil" olarak biliniyor

Enver Kesmen, AA muhabirine, Nişan Hatası Tespit Simülasyonu'nun basit ama güçlü bir sistem olduğunu söyledi.

Sistemin eğitim verilen kişinin nişanı doğru alıp almadığını tespit etmek üzerine çalıştığını belirten Kesmen, şöyle devam etti:

"Atışı kim yapacaksa, atış yapmadan önce mühimmat israfını engellemek için bu eğitime sokuyoruz. Bu simülasyonu diğerlerinden ayıran yöntem, herhangi bir donanıma ihtiyacınız yok. Simülasyon aslında çok pahalı bir işlem. Sensörler, konfigürasyonlar ve ortam pahalı. Bizim geliştirdiğimiz sistemde sadece bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bilgisayarı silahınızın karşısına sabitleyip kablosuz bir bilgisayar faresiyle doğru nişan alıp alamadığınızı kontrol edebiliyorsunuz."

Kesmen, Türk Silahlı Kuvvetlerinde "üç köşe teşkil" olarak bilinen eğitimin verildiğini hatırlattı.

Nişanın doğru alınıp alınmadığının tespitinde hatalar oluşabildiğini kaydeden Kesmen, "İnsan hatalarını ortadan kaldırarak basit bir çözümle, çok etkili bir yöntem geliştirdik. Bunun en büyük sağladığı avantaj şu; bir dağ karakolunda olsanız bile tek başınıza bir subay olduğunuzu düşünün. Kendi laptopunuzla askerlerinizin herhangi bir yerde doğru nişan alıp alamadıklarını test edebiliyorsunuz, eğitimini verebiliyorsunuz. Bir asker nişanı doğru almayı öğrenmediyse bunu atış yapmadan tespit edebiliyoruz." diye konuştu.