Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden teknoloji bağımlılığına karşı proje tamamlandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP kapsamında hazırlanan Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma projesi tamamlandı. Proje kapsamında çocuk ve gençlere teknoloji bağımlılığından korunma ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi hedeflendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma isimli proje faaliyetleri tamamlandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce, Teknoloji Bağımlılığı'ndan Korunma ve Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi, gençlerin teknolojiyi doğru ve faydalı amaçlarla kullanmalarının sağlanması ile bağımlı olmalarının engellenerek sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirilmesi amacıyla yürütülen ÇOGEP kapsamında hazırlanan Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma isimli proje faaliyetleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce proje kapanış etkinliği düzenlendi.

350 anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen, proje etkinliklerinin yer aldığı "Belgesel", Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencilerine drama, diksiyon ve sahne sanatları konusunda eğitim verilerek hazırlanan "Az Teknoloji Çok Huzur" isimli tiyatro oyunu sergilendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce, anaokulu öğrencileri tarafından yapılan "Çocuk Gözüyle Polis" isimli resim sergisi akabinde öğrencilere hediye ve ikramlarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR