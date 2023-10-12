Eskişehir'de E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı Düzenlendi

WORLDEF E-Ticaret Vakfı'nın Anadolu'da düzenlediği eğitim konferansları serisi Eskişehir'de devam etti. Konferansta e-ticaret ve e-ihracat alanında uzman isimler katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, yapay zeka konusunda uygulamalı eğitim verildi.

WORLDEF E-Ticaret Vakfı'nın Anadolu'da e-ticaret ve e-ihracat farkındalığı yaratmak için düzenlediği eğitim konferansları serisi Eskişehir'de devam etti. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve azall.com'un organizasyon partnerliğinde ve ikas'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Eskişehir E-Ticaret ve E- İhracat Eğitim Konferansı'nda e-ticaret ve e-ihracat alanında uzman isimler katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

WORLDEF E-Ticaret Vakfı Eskişehir E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı'nda iki gün boyunca e-ticaret, e-ihracat, e-ticarette yazılım altyapısı, lojistik, entegrasyon sistemleri, dijital pazarlama ve markalaşma konularında katılımcılar bilgilendirildi.

WORLDEF E-Ticaret Vakfı Eskişehir E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı, e-ticaret sektör profesyonellerini ve girişimcileri bir araya getirdi. Katılımcılar, e-ticaretin günümüzdeki ve gelecekteki rolü hakkında bilgi edinme fırsatı buldular. Ayrıca, e-ticaretin sınırlarını aşarak uluslararası pazara açılmak isteyen işletmelere yönelik e-ihracat konularında kritik öneriler sunuldu. Konferans, WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş ve ETO Yönetim Kurulu Üyesi ve azall.com'un Kurucusu Emre Demir'in açılış konuşmaları ile başladı.

YAPAY ZEKA KONUSUNDA UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Worldef Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş etkinlikte canlı olarak yapay zeka uygulaması ile çalışma yaptı. Yapay zekanın e-ticaret süreçlerinde köklü değişikliklere imza attığını ifade eden Ateş, "Yapay zeka sıfırdan ileri seviyeye e-ticaret süreçlerini destekliyor. Bu kapsamda pazar araştırması, ürün araştırması, tedarikçi kaynakları belirleme, ambalaj tasarımı gibi kritik süreçlerde yapay zeka teknolojisi ile veri odaklı kararlar alınıyor" dedi.

Ateş'in uygulamalı yapay zeka eğitimi sıfırdan ileri seviyeye ürün üretimini ve pazarlamasını konu aldı. Bu yaklaşım sayesinde ürünlerin yurt dışında olası satış hacimleri analiz edilerek, en uygun pazaryerlerinin belirlenebildiğini söyleyen Ateş, ürünün içerik kartından, ürün gönderimine kadar olan tüm süreçlerin optimize edildiğini ve ayrıca, iade süreçlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesi için yapay zeka destekli adımların tasarlandığını dile getirdi. Ateş, "Belki de en etkileyici gelişme, hiç satılmayan, özel ürün tasarımlarının yapay zeka ile sıfırdan oluşturulması. Bu yenilikçi yaklaşım, sektörde benzersiz bir yer ediniyor" diye konuştu.