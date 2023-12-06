Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, eski bir çalışanının yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Eski Tesla çalışanı, araçlardaki otomatik pilot açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. ABD'li şirket bu kez eski bir çalışanının yaptığı açıklamayla karşımıza çıktı. Eski Tesla çalışanı, araçlardaki otomatik pilot açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte o açıklama!

Eski Tesla çalışanı: Halka açık yerlerde kullanmak için uygun değil!

Elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Tesla oluyor. Ayrıca şirket her geçen gün Türkiye pazarında daha da geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Özellikle yerli otomobil Togg ile rekabetiyle son zamanlarda gündeme gelen Tesla, bu kez bir çalışanın açıklamasıyla karşımıza çıkıyor.

Tesla, araçlarında sunduğu otomatik pilot sistemi ile dikkat çekiyor. Ancak Elon Musk, bu sistem nedeniyle birçok kez hakim karşısına çıktı. Bundan dolayı da bu sistem bazı kullanıcılara güven vermiyor. Eski Tesla çalışanı olan Lukasz Krupsk da bu sistemle ilgili pek de olumlu konuşmuyor.

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Eski çalışan yaptığı son açıklamada Tesla araçlarındaki otomatik pilot sisteminin hem yazılım hem de donanım açısından hazır olmadığını ifade etti. Ayrıca bu sistemin halka açık yollarda kullanıma uygun olmadığını da söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda binlerce otomatik pilot güvenlik şikayeti ortaya çıktı. Bu şikayetlerin ortaya çıkmasının arkasında ise eski şirket çalışanları yer alıyordu. Şirket bu sızıntıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

"Yaptığımız şirket için soruşturma iki eski Tesla çalışanının Tesla'nın BT güvenliği ve veri koruma politikalarını ihlal ederek bilgileri zimmetine geçirdiğini ve medya kuruluşuyla paylaştığını ortaya çıkardı. "

Peki, siz Tesla otomatik pilot sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!