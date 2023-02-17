Eski sevgilisinin sesini özleyen iPhone kullanıcıları için Apple'dan sesli notlar patenti

Apple, yapay zeka konusunda belirli adımlar atmak için hazırlanıyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Apple, iMessage iletilerini gönderenin sesinden otomatik olarak sesli nota dönüştürecek bir yeniliğin patentini aldı. İlk kez ortaya çıkan bu fonksiyon, şimdilik çok uzak görünse de dikkat çekiyor. Peki, iMessage üzerinden gelen iletiler, nasıl gönderenin sesinden sesli not şekline dönüşecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, iMessage sesli notları için yapay zeka teknolojisini kullanacak

Apple, uzun süredir gelen mesajları asistan Siri tarafından sesli br şekilde okunmasına izin veriyor. Fakat Apple tarafından alınan bu yeni patent, biraz daha gerçekçi olacak. Bugün ortaya çıkan haberlere göre şirket, iMessage üzerinden gelen bir iletiyi gönderen kişinin sesinde ve onun tonunda okuyacak bir patent aldı.

Yani bu fonksiyonun gelmesi iPhone kullanıcıları tarafından pratiklik yaratmayacak. Sadece birinin ne anlatmak istediğini daha iyi tonlaması ya da karşı tarafın sesinin duymak istenilen gibi kişiye göre tercih edilecek.

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Patente göre iPhone, mesaj gönderen kişinin sesi için Siri benzerinde bir profil oluşturacak. Daha sonra ise iMessage tarafından gelen mesajlar, gönderenin sesi üzerinden otomatik olarak taklit edilecek. Bu doğrultuda taklit edilen seslerin ne derece benzeyeceği ve aynı şekilde yansıtacağı bilinmiyor.

Bu patenti geliştiren mühendisler arasında Siri'nin de yazılım mühendisliğini yapan ve geliştiren kişiler de yer alıyor. Bu nedenle proje oldukça dikkat çekiyor.

Öte yandan bu teknolojinin gelip gelmeyeceği bile belirsiz. Gelecek olsa bile şu an için çok yeni olduğu için ne zaman olacağı belli değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iMessage üzerinden sesli notlar patenti uygulamaya geçirilmeli mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.