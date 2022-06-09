Ortaokul öğrencileri bilim festivalinde projelerini sergiledi - Haberler

Erzurum'da 73 okuldan 330 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla "Ortaokullar arası Scratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali" etkinliğinde çeşitli projeler sergilendi.

Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Protokol ile minik öğrencilerin kurdele keserek açılışını yaptığı etkinlikte, öğrencilerin eğitim sürecinde yaptıkları projelerini sergilediği stantlar kuruldu.

Etkinlikte, il merkezi ve ilçelerdeki 73 okuldan gelen 330 öğrenci ve öğretmen, 48 stantta eserlerini sergiledi.

Juri mensuplarının stantlarını gezerek dereceye girecek projeleri ve öğrencileri belirleyeceği etkinlik sonunda, programda, "Scratch Kodlama" ve "Robotik Kodlama" alanında ilk 3'e giren öğrencilere ödüller verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da 2019-2023 arasını kapsayan "Erzurum'da Başarıyı Artırma Programı (ERBAP)" uyguladıklarını söyledi.

Programın 6 amaç 142 hedef gösterge, binlerce eylem ve faaliyet planından oluştuğunu bildiren Kaygusuz, "Bu programdaki 6 amacımızdan biri öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak. Yani amacımız 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize en etkin bir şekilde vermek." diye konuştu.

Kaygusuz, amaçları doğrultusunda ilçelerde dahil olmak üzere kent genelinde 72 okulda kodlama sınıfları açtıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu sınıflarda öğrencilerimiz kodlamayla ilgili çalışmalarını 2 yıldır yürütüyorlar. Bu yıl da bu okullarımızda yapılan çalışmaları çocuklarımızın sergilemelerine fırsat verelim dedik ve bu festivali düzenledik. Bu festivalde 73 okulumuzdan 48 standımız var. 330 öğretmen ve öğrencimiz katıldı ama şurasını vurgulamak istiyorum ki eğitim öğretim faaliyetlerini il geneline yayma amacı doğrultusunda tüm ilçelerden öğrencilerimiz mevcut. Bugün burada hem çocuklarımız yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaları sergileme fırsatı elde etmiş olacak hem de diğer okullarda okuyan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz Erzurum'da kodlamayla ilgili yapılan çalışmaları görme fırsatını sunmuş olacağız. Burası kaybedeni olmayan bir yarışma. Biz ilk 3'ü seçeceğiz ama bana göre katılan tüm öğrencilerimiz ve öğretmenimiz kazanadır. Burada olmak, yaptıkları ürünü burada sergilemek çok önemli."