Erzurum'da organik ve yenilebilir pastel boya üretildi

Erzurum Lisesi kimya öğretmeni Tahsin Barkın Barın, ortaokul öğrencisi ikiz kızları Özüm ve Övünç (13) ile tamamen organik yenilebilir pastel boya üretti. Baba ve kızları, balmumu, soya vaksı, kırsal yerleşim birimlerinde yakacak olan kullanılan geven bitkisi kökünden elde edilen kitre, bitkisel gliserin ve gıda boyasının yanı sıra gıda sektöründe de kullanılan bentonit kili dolgu maddesi yapılarak ürettikleri yenilebilir boya ile TÜBİTAK'ın ortaokullar arası proje yarışmasına katılacak.

ERZURUM Lisesi kimya öğretmeni Tahsin Barkın Barın, ortaokul öğrencisi ikiz kızları Özüm ve Övünç (13) ile tamamen organik yenilebilir pastel boya üretti. Baba ve kızları, balmumu, soya vaksı, kırsal yerleşim birimlerinde yakacak olan kullanılan geven bitkisi kökünden elde edilen kitre, bitkisel gliserin ve gıda boyasının yanı sıra gıda sektöründe de kullanılan bentonit kili dolgu maddesi yapılarak ürettikleri yenilebilir boya ile TÜBİTAK'ın ortaokullar arası proje yarışmasına katılacak.

Erzurum Lisesi'nde kimya öğretmenliği yapan Tahsin Barkın Barın, Hava Meydan Komutanlığı 75'inci Yıl Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri ikizleri Özüm ve Övünç Barın ile küçük çocuklar için daha sağlıklı pastel boyalar üretmek üzere çalışmaya başladı. Derslerinden arta kalan zamanlarında evlerinde çalışan baba ve kızları, Erzurum'da kırsal kesimde yakacak olarak kullanılan geven bitkisi ile birlikte balmumu, bitkisel gliserin, gıda boyası, gıda sektöründe kullanılan bentonit kil ile doğal ve yenilebilir pastel boya kalemleri üretti. Özellikle küçük çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri ve sağlık açısından hiçbir sakıncası olmayan boya kalemleriyle Ankara'da düzenlenecek TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışmasına katılmaya hazırlanan Barın ve ikizleri, başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Ana sınıfı ve anaokullarında küçük çocukların boyama derslerinde kullandıkları pastel boyaların sağlıksız olduğunu, bu nedenle sağlık açısından risk barındırmayan boya kalemi üretmeye karar verdiklerini söyleyen Tahsin Barkın Barın, Ana sınıfındaki çocuklar özellikle renkleri böyle çok cazip geldiği zaman ağızlarını alıp yiyorlar. Mevcut pastel boyalarda tebeşir tozu, sıkıştırılmış nişasta ve parafin kullanılıyor. Bunların hiçbirini kullanmadık. Yepyeni bir teknoloji olan bentonit kili kullandık. Kili boyaya, balmumu ve soya vaksına entegre ettik. Bentonit kil, vücuda giren zararlı metalleri üzerine çeken bir moleküldür ve vücuda son derece yararlı madde. Bentonit kil, piyasada sıvı olarak da tüketiliyor. Ana sınıfı öğrencileri bu kalemi yese de fayda görecekler. Renk pigmenti olarak ta tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı gıda boyalarını kullandık. Yani yendiği zaman sağlık sıkıntısı yaratmayacak. Gevenden elde ettiğimiz kitre dediğimiz madde sayılamayacak faydası olan piyasada kullanılan bir madde. Biz bunların hepsini entegre ettik, yeni bir yenebilir, hoş renkleri olan pastel boya ürettik. Biliyorsunuz, pastel boyalar yenmez. Ana sınıfındaki çocuklar, renkleri çok cazip geldiği zaman ağızlarını alıp yiyorlar. Bizim ürettiğimiz boyaları yesinler. Hatta bizim 'yesek mi boyasak mı' diye mottomuz var. Çocukların bu boyayı yemelerinde sakınca yok, hatta faydası var diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi kızlarıyla yaptıkları projeyle TÜBİTAK'ın düzenlediği bölge yarışmasında birinci olduklarını, önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak finallere katılacaklarını ifade eden Barın, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelecek projelerle yarışacağız. 'İnovatif prosesle üretilmiş kitre katkılı pastel boya tasarımı' projemizle başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah dereceyle döneriz ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşiyle geçen yıllarda yer aldıkları TÜBİTAK yarışmalarında başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Özüm Barın ise bu seneki yarışmaya ise babalarıyla birlikte yenebilir pastel boya projesiyle katıldıklarını belirtti. Farklı malzemeler kullandıklarını ifade eden Barın, ürettikleri kalemleri küçük çocukların sağlıklı, güvenle kullanabileceklerini kaydetti.