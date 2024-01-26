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Erzurum'da Bilim Merkezi ile Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Bilimsel Çalışmalarla Geçiriyor

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Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde hayata geçirilen Bilim Erzurum projesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini de bilimsel çalışmalarla geçirmesini sağlıyor. Yakutiye ilçesinde bulunan merkezde, teknoloji ve bilim meraklısı 6-14 yaş arasındaki çocukların bu alanda yetiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde hayata geçirilen Bilim Erzurum projesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini de bilimsel çalışmalarla geçirmesini sağlıyor.

Yakutiye ilçesinde bulunan merkezde, teknoloji ve bilim meraklısı 6-14 yaş arasındaki çocukların bu alanda yetiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 bini kapalı 20 bin metrekare alana kurulan merkezde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 7 farklı atölyede teknoloji ve bilim uzmanlarından hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

Girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım atölyelerinde eğitim alan öğrencilere, yaş gruplarına göre bilimsel konular anlatılıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile merkezde başlatılan özel eğitim programlarına öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Tatil boyunca her gün açık olan merkezde, bilimle uğraşan çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçiriyor.

"Ara tatil etkinliklerimize yoğun talep var"

Bilim Erzurum Müdürü Yakup Koçak, AA muhabirine, merkezde özellikle yazılım odaklı çalışmalar yapılarak çocuklara eğitimler verildiğini söyledi.

Yarıyıl etkinlikleri için yoğun talep olduğunu ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Ara tatilde normal dönem dışı olarak etkinliklerimizi yapıyoruz. Burada 7 atölyemiz var. Her atölyemizde eğitimler sabahtan akşama kadar devam ediyor. Mesela akıllı tarım atölyemizde çocuklarımız bu hafta tarım makineleri tasarımı yapıyorlar. Ara tatil etkinliklerinde ciddi bir yoğun talep var. Kayıt açtığımız da bir günde doluyor. Tatilin ilk haftası yaklaşık 1000 öğrencimiz eğitim aldı. İkinci hafta 1000 öğrencimiz daha eğitime başlayacak. Böylelikle Bilim Erzurum'da yarıyıl sonunda 2 bin öğrencimiz eğitimlerini almış olacak."

Çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçladıklarını anlatan Koçak, "Asıl hedefimiz sevdirmek. Bunu her atölyemizde yapmaya çalışıyoruz. Mesela girişim atölyemizde çocuklarımız markalaşmayı öğreniyorlar. Bunları sevdirmeye çalışıyoruz. Akıllı tarımda çocuklarımız bilgisayarda çizimlerle tasarımlarını yapıyorlar sonrasında yazılım öğrenebilecekler." diye konuştu.

Merkezde, görev yapan endüstri mühendisi Muhammet Ali Aras, çocukların temel kodlamaları öğrendiğini aktardı.

Eğitimlere katılacak çocukların algoritma temellerini erken yaşlarda öğrenmelerini sağlamak istediklerini söyleyen Aras, "Çocuklarımız bunu oyunlaştırarak, yapboz tarzında yapıyorlar. Bu şekilde kafalarında, algoritmanın adımlarını işlemiş oluyoruz. Kod yazmaya başladıklarında daha iyi şekilde yazabilecekler." dedi.

Yarıyıl tatili eğitimleri kapsamında "akıllı tarım" atölyesinde eğitimlere katılan 10 yaşındaki Muhammet Esat Kavaklıçeşme, burada öğrendikleriyle gelecekte büyük icatlar yapmak istediğini anlattı.

Öğrencilerden Eylül Pınar Ogan, ileride mühendis olup merkezde öğrendiklerini kullanmak istediğini belirtti.

Kaynak: AA / Teknoloji

Yakutiye Türkiye Erzurum Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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