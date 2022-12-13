ERP programı nedir?

ERP, diğer adıyla "Kurumsal Kaynak Planlama", kurumların esneklik ve çeviklik kazanmasına böylece en iyi performansı sergilemesine olanak tanıyan bir yazılım türüdür.

Kurumların temel iş süreçlerini otomatikleştirerek yönetime yardımcı olan ERP, diğer adıyla "Kurumsal Kaynak Planlama", kurumların esneklik ve çeviklik kazanmasına böylece en iyi performansı sergilemesine olanak tanıyan bir yazılım türü. Çeşitli uygulamalara entegre olarak işletme büyümesini hızlandıran ERP Programı kurum genelinde yürütülen operasyonların kolaylaştırılmasında etkilidir. Tek bir kaynak sunarak veri akışını düzenleyen ERP yazılımlarının kullanım alanı ise; finanstan tedarik zincirine, operasyondan ticarete ve üretimden insan kaynaklarına kadar oldukça geniş bir alana dağılmış haldedir. Dolayısıyla sistemine ERP yazılımlarını entegre eden işletmelerin bütün operasyonlarını ve iş süreçlerini tek bir platformda toplayarak yönetmesi mümkün olur.

ERP Programı Ne İşe Yarar?

Çoğu işletme için silolara ayrılmış durumdaki sistemlerin çalışması günlük iş süreçlerini yönetmenin ötesine geçemez ve ticari büyümeye yeterince katkı sağlayamaz. Dolayısıyla bir şirket ne kadar büyürse ERP yazılımına olan ihtiyacı da o kadar artar çünkü genişlemeye bağlı olarak kurum bünyesine daha kapsamlı operasyonların dahil edilmesiyle birlikte gereksinimlerde de değişiklik gözlenir. Bu süreci çevik ve verimli şekilde sürdürmek, aynı zamanda büyüme ivmesini koruyarak gelişmeye devam etmek ise birbirinden ayrı duran operasyonları tek bir sistem üzerinden kontrol etmeye fayda sağlayan yazılımlara yönelmeye bağlıdır.

Genellikle ortak bir veritabanı üzerinde işleyen ERP programları, bu aşamada kurum genişlemesine büyük ölçüde katkı sağlar ve şirketlerin veri yapısını tek ve bütüncül bir şemaya aktarmasına yardımcı olur. Bu da kurum genelindeki ihtiyaçların daha iyi anlaşılmasını, operasyonların daha hızlı ve kolay yürütülmesini, açık işlemlerin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını sağlamada fazlasıyla etkilidir. Bütün bunların yanı sıra ERP programları sayesinde şirketin iş yapma biçimi kullanıcı deneyimine dayalı ortak bir çözümle de buluşmuş olur ve bu sayede veri akışının bütün çalışanları kapsayan normal bir hal alması sağlanır.

Temel yapıları tek bir arayüzde toplayarak daha sonra işletme departmanlarına dağıtan ERP yazılımları, iş akışlarının birbirine bağlanmasına katkı sağlar ve sistemi kullanan kişiler arasındaki etkileşimi kolaylaştırır. Bu da sorunların tespitinden olumlu insan ilişkileri kurulmasına kadar yayılan ve bütün şirketi ilgilendiren olumlu bir çalışma prensibin gelişmesinde etkilidir. Kısaca özetlemek gerekirse ERP, modern kurumların ihtiyacı olan bütün süreçlerin ve teknolojilerin şirket bünyesine çabucak entegre edilmesinde kullanılan temel sistemdir.

Günümüzün yavaş yavaş büyüyen ve şirketler için çekici hale gelen ERP yazılım trendlerinden birkaçı ise şu şekilde sıralanabilir:

Mobil ERP

Yöneticilerin ve çalışanların bilgi erişimi kolaylaştıran mobil ERP, her yerden ve her zaman etkileşime izin verir. Çeşitli analizler, raporlar, bilgi panelleri ve önemli operasyonlar bu sistem sayesinde gerçek zamanlı incelenebilir.

Sosyal ERP

Sosyal ağları birleştirme amacıyla kullanılan sosyal ERP yazılımları, online platformlardaki paketlerin düzenlenmesinde ve paylaşımların takibinde etkilidir. Özellikle online satış ve sosyal medya tanıtım oranındaki artışa bağlı olarak geleceğe yönelik yeni iş stratejilerinin saptanmasına da faydalı olabilir.

Bulut ERP

Son yılların büyüyen teknolojilerinden olan bulut sistemini entegre eden ERP yazılımları, kurumların yeni gelişmelerden daha hızlı bir şekilde faydalanmasına yardımcı olur. Şirketin ortak kullanım gerektiren verilerini tek bir bulutta buluşturmak, hem verimli arşiv gelişimi anlamına gelir hem de farklı departmanların gereksinim duyduğu bilgilere dilediği an ulaşmasını sağlar.

İki seviyeli ERP

Yeni ve modern bir ERP sistemi olarak öne çıkan iki aşamalı yazılımlar klasik ERP esaslarını barındırmakla birlikte, kurumun yanı sıra tedarikçi ve müşteri ilişkilerini de önemseyen daha bütünleşik devrelerdir. Müşteri ve tedarikçinin stok bilgileri, müşteri memnuniyeti ve diğer pek çok operasyonel veri iki aşamalı ERP üzerinden eş zamanlı şekilde kontrol edilebilir.

ERP programı kullanmanın avantajları nelerdir?

Belirli bir kurumdaki çeşitli operasyonları tek bir veritabanında buluşturmaya yönelik pek çok farklı modül içeren ERP programının en büyük avantajı, geleneksel olarak yönetilmesi imkansız olan farklı birimler arasındaki veri akışını hızlandırarak iş verimini artırmasıdır. Şirket içi sistemleri iyileştiren ERP programının temel avantajlarını şu şekilde detaylandırmak mümkün:

Performans artırımı

ERP yazılımı kullandığı yenilikçi teknoloji sayesinde sistemler arasındaki iletişimi artırır, odak hizmetlerin katkısını yükseltir ve genel bir performans artışı sağlar. Sadece birimleri daha verimli ve etkili hale getirmeye değil, aynı zamanda şirket içindeki yavaş ve aksak noktaları belirlemeye de yardımcı olur. Dolayısıyla ERP yazılımı sayesinde iş gelişim süreci hızlanır, kurumların daha gelişmiş bir içgörü elde etmesi sağlanır ve geleceğe yönelik performans düzenlemeleri yapılabilir.

Operasyonel etki

Operasyonel etkinin hızlanması ERP'nin sağladığı diğer temel avantajdır ve genel olarak kurumsal süreçler ile veriler arasında bağlantı kurulmasına yardımcıdır. Bu özellik sayesinde çalışanlar daha fazla şeffaflık ve esneklik elde eder, verimli operasyonları tespit ederek onamak ve aksi durumları iyileştirmek mümkün olur. Çalışanların daha hızlı harekete geçerek şirkete sunduğu katkıyı artırmak ana prensiptir.

Kurum çevikliği

Günümüzün hızlı iş hayatını en çok ilgilendiren konulardan olan hız ERP sayesinde bir sorun olmaktan çıkar. Operasyonları kaliteden ödün vermeden en hızlı sürede tamamlamak, geleceğe yönelik kalıcı müşteri portföyü edinmede büyük etkiye sahiptir. Ayrıca değişen ve dönüşen dünyaya hızlı yanıt vermek de bu sistemle mümkün olur.

ERP yazılımının diğer avantajları arasında;

· Daha iyi bilgi planlaması,

· Daha az kağıt işi,

· Daha iyi veri doğrulama,

· Gelişmiş iş süreçleri,

· Karar destek sistem geliştirmeleri,

· Etkili maliyet hesaplamaları,

· Verimli tedarik kontrolü,

· Uluslararası işlem yetkinliği

gibi maddeler sıralanabilir. Dolayısıyla i·nternet ve teknoloji odağında dönüşen dünya kapsamında ERP yazılımlarını şirket bünyesine entegre etmenin sürdürülebilir başarının temel anahtarı olduğu rahatlıkla söylenebilir.