Erişim engeli sonrasında Ekşi Sözlük ne durumda?

Uzun yıllardır milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve başlı başına devasa bir platforma dönüşen Ekşi Sözlük erişim engeli sorunu ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin erişim engeli kararını bozması ile kısa süreliğine erişime açılan platform için bir üst mahkeme tarafından tekrar erişim engeli kararı verildi.

Sözlük yönetimi erişim engelinin kaldırılması için yargıya başvurduğunu duyururken, platforma VPN ile erişim sağlanabiliyor. Ülkemizde VPN kullanımını bilen kullanıcıların sayısı oldukça fazla olsa da, genel internet kitlesini dikkate aldığımızda erişim engeli ciddi bir trafik engeline neden oluyor.

Ekşi Sözlük tekrar kapatıldı: İşte nedeni!

Ekşi Sözlük ziyaretçi sayısı adeta çakıldı

Şubat ayına 1 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı ile giren ve depremin yaşandığı günlerde bu sayısı 1.2 milyona taşıyan Ekşi Sözlük erişimin engellendiği 21 Şubat tarihinden bu yana kan kaybetmeye başladı.

Gemius Audience verilerine göre 22 Şubat günü trafiği 1 milyonun altına çok sert bir şekilde düşerek 200 binli seviyelere inen platform, Şubat ayını 117 bin 520 ziyaretçi ile kapattı. Şubat ayında trafiğin en düşük olduğu gün 26 Şubat oldu ve o gün sadece 95 bin ziyaretçiye ulaşıldı.