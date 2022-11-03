Erdoğan, Elon Musk ile Twitter mavi tik ücreti için görüşecek!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra sosyal medya platformunda bir dizi yeniliğe gitti. Twitter'ın yönetim kurulunu görevden alarak tek yönetici olarak kendisini belirleyen Musk, platformdaki mavi tik özelliğinin artık aylık 8 dolarlık ücret karşılığında kullanılabileceğini açıkladı.

Twitter mavi tik ücreti Türkiye'de farklı olabilir

Twitter'da mavi tik özelliğinin ücretli olması tartışmaları sürerken, 8 dolar ise birçok kullanıcı tarafından oldukça yüksek bulundu. Bugünkü kur ile yaklaşık 150 liraya tekabül eden bu miktar özellikle Türk kullanıcıların tepkisine yol açtı. Konu hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz akşam ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan'ın konu maddelerinden bir tanesi de Twitter ve mavi tik ücreti oldu. Erdoğan, Elon Musk ile konuşup Twitter mavi tik ücretleri konusunda bir diplomasi yürütebileceklerini dile getirdi.

Twitter'da Elon Musk dönemi! Neler değişecek?

Twitter ve Elon Musk hakkında gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, son dönemde iyice artan mavi tik ücreti konusunda Türkiye'nin farklı olabileceğini belirtti. "Belki biz farklı olabiliriz. Elon Musk ile de bu konuda bir diplomasi yürütebiliriz" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Bilindiği gibi Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'da 8 dolar ödeyerek mavi tik kullanan kişilerin çeşitli avantajlara sahip olacağını belirtiyor. Bu avantajlar arasında daha uzun video veya ses paylaşımı, daha az reklam görme, cevaplama ve bahsetmelerde öncelik sahibi olma gibi öncelikler yer alıyor.

Diğer yandan son dönemde kurdaki büyük yükselişin ardından birçok uluslararası şirket Türkiye'de abonelik ücretlerinde farklı bir fiyatlandırma politikası izliyor. Elon Musk'ın da Twitter ile benzer bir politika izlemesi beklenebilir.

Tüm bu gelişmeler ışığında Twitter'ın mavi tik için Türkiye'de izleyeceği politika merakla bekleniyor. Peki siz Twitter'daki mavi tik ücreti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.