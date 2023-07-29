Oyuncuların sıkça uğradığı, özellikle son 2 yıldır haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlarla gündeme gelen Epic Games, Türkiye'deki üreticilere ödeme yapmayı bırakacak. Epic Games, uzun vadeli bir ödeme sistemi sağlayamadığı için Türkiye'deki yazılım geliştiricilere artık ödeme yapamayacak.

Oyuncuların sıkça uğradığı, özellikle son 2 yıldır haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlarla gündeme gelen Epic Games, aynı zamanda birçok yapımın geliştirilmesine maddi olarak destek oluyor. Fakat önümüzdeki dönemde Türkiye'deki üreticilere (yazılım/uygulama geliştiricilerine) ödeme yapmayı bırakacak.

Epic Games, uzun vadeli bir ödeme sistemi sağlayamadığı Türkiye'deki üreticilere ödeme yapmayacak!

Bugün ilk olarak Stratera Games kurucusu Dora Özsoy tarafından yapılan paylaşımda, Epic Games'in PayPal benzeri ödeme sistemleri ve platformlarıyla çalışamadığı için Türkiye'de ikamet eden ve Support-A-Creator programı aracılığıyla para kazanan yazılım geliştiricilere artık ödeme yapamayacağını bildiren bir e-posta gönderdiğini gördük.

Epic tarafından yapılan yukarıdaki paylaşımda 15 Ağustos itibariyle Türkiye'de yaşayan üreticilerin ödeme alamayacağı söyleniyor. Fortnite partner benzeri programlar aracılığıyla para kazanan üreticilerin creator-code'ları çalışmayacak.

Epic Games tarafından gönderilen mailde şunlar söylendi:

"Merhaba,

Kayıtlarımıza göre Türkiye'de ikamet ettiğiniz görünmektedir. Maalesef şu anda bölgeniz için uzun vadeli üçüncü taraf ödeme sağlayıcısını sürdüremediğimiz için Türkiye'de ikamet eden üreticilere Destek-Arşiv Üretici programını artık sunamayacağız. Bu nedenle, Destek-Arşiv Üretici hesabınız 15 Ağustos 2023 tarihinde devre dışı bırakılacaktır.

Eğer 15 Ağustos itibarıyla 100 ABD Doları veya daha fazla tutarda alımlarınız veya kullanımlarınız bulunuyorsa, bu miktarları size ödeyeceğiz. Ancak, 15 Ağustos itibarıyla program hesabınıza ilişkilendirilen alımlar ve kullanımlar 100 ABD Doları veya daha fazla değilse, ilişkilendirilen tutarlarınız sıfırlanacak ve ödeme almayacaksınız.

Eğer son ödemenizi alacak durumdaysanız, 15 Ağustos'tan sonra Epic tarafından ayrı bir e-posta alacak ve son ödemenizi nasıl talep edeceğiniz konusunda talimatlar alacaksınız. Üretici kodunuz, başka biri tarafından talep edilmemesi için ileride duyuruluncaya kadar rezerve edilecektir.

Eğer artık Türkiye'de ikamet etmiyorsanız, ikamet ülkenizi güncelleme ve programa yeniden başvurma konusunda Epic Oyuncu Desteği'ne başvurabilirsiniz. Destek-Arşiv Üretici ile ilgili uygun bölgeler hakkında daha fazla bilgiyi Destek-Arşiv Üretici SSS sayfasında bulabilirsiniz. Destek-Arşiv Üretici programına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bölgeniz için uzun vadeli bir ödeme sağlayıcısı bulmak için çalışıyoruz ve programı tekrar açabilirsek sizinle iletişime geçeceğiz.

Epic Games Destek-Arşiv Üretici ekibi"

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