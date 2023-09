Epic Games'ten Ücretsiz Oyunlar: Out of Line ve The Forest Quartet

Epic Games, bu hafta Out of Line ve The Forest Quartet adlı oyunları ücretsiz olarak dağıtacak. Oyunlar bulmaca ve macera türünde olup, 21-29 Eylül tarihleri arasında indirilebilir.

Uzun bir süredir her Perşembe ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, bu hafta için vereceği ücretsiz oyunları açıkladı. Son aylarda genellikle tek oyunu erişime açan mağaza, 21-29 Eylül'de iki oyun birden verecek. İşte Epic Games tarafından dağıtılacak iki ücretsiz oyun.

Epic Games'te Out of Line ve The Forest Quartet ücretsiz oldu

Epic Games geçtiğimiz hafta 911 Operator isimli simülasyon türündeki yapımı erişime açmıştı. Bu haftanın ücretsiz oyunları ise Out of Line ve The Forest Quartet oldu. Bulmaca ve macera türündeki bu iki yapım, 21-29 Eylül tarihlerinde 0 TL karşılığında alınabilir olacak.

Out of Line, San isimli karakteri yönettiğimiz bulmacalarla dolu bir macera oyunu. Factory isimli evden kaçmasını konu eden yapım, birden fazla bölümle gizemli bir dünyaya sahip. Öte yandan The Forest Quartet ise unutulmuş bir şarkıcının hikayesini anlatıyor.

Karakterin ruhunu canlandıracağınız bu yapımda, grubun üyeleriyle birlikte veda konseri verebilmek için gizemleri çözmeniz gerekiyor.

Out of Line ve The Forest Quartet 29 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Epic Games üzerinden oturum açtıktan sonra, 0 TL ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Adım 1: Epic Games Store'a gidin.

Adım 2: Arama kısmına "Out of Line" ve "The Forest Quartet" yazın ve oyun sayfalarına ulaşın.

Adım 3: Oyunun fiyatını ve mevcut indirimleri kontrol edin. Bu hafta ücretsiz olarak dağıtıldığını görebilirsiniz.

Adım 4: Satın Al butonuna tıklayarak oyunu sepetinize ve ardından işlemi onaylayarak kütüphanenize ekleyin. Bu işlem sırasında herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.

Adım 5: Kütüphanenizde yer alan oyunu istediğiniz zaman indirebileceğinizi unutmayın.

