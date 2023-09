Epic Games Store Ücretsiz Oyun Kampanyası Devam Ediyor

Epic Games haftalık ücretsiz oyun kampanyasına devam ediyor. Son zamanlarda bağımsız yapımlara yönelik uygulama mağazası, 28 Eylül – 5 Ekim haftasında iki oyun vereceğini açıkladı. Peki Epic Games Store ücretsiz oyunu nasıl alınır?

Epic Games Store ücretsiz oyunları Model Builder ve Soulstice oldu

Epic Games Store, geçtiğimiz hafta bulmaca kategorisinden Out of Line ve The Forest Quartet yapımlarını ücretsiz hale getirmişti. 28 Eylül – 5 Ekim'in ücretsiz oyunları ise Model Builder ve Soulstice olarak açıklandı. Her iki yapımını da hemen kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İlk olarak simülasyon türündeki Model Builder ile başlayalım. Yaratıcılığa ve yeni tasarımlar yapmaya teşvik eden bu oyun, oyuncak arabadan Transformers'a kadar farklı ürünler yaratmanızı sağlıyor. Oyun içerisinde birçok parça, boya ve aksesuar bulunuyor.

Bir diğer yapım ise aksiyon-gizem kategorisindeki Soulstice oldu. Kutsal Keidas Krallığı'nı konu edinen yapım, Kimeralar ile Tayf arasındaki savaşı konu alıyor. Oyunda kimi zaman ruhlarla kavga edecek kimi zaman ise bölüm sonu canavarlarını alt edeceksiniz.

Adım 1: Epic Games Store'a gidin.

Adım 2: Arama kısmına "Model Builder" ve "Soulstice" yazın ve oyun sayfalarına ulaşın.

Adım 3: Oyunun fiyatını ve mevcut indirimleri kontrol edin. Bu hafta ücretsiz olarak dağıtıldığını görebilirsiniz.

Adım 4: Satın Al butonuna tıklayarak oyunu sepetinize ve ardından işlemi onaylayarak kütüphanenize ekleyin. Bu işlem sırasında herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.

Adım 5: Kütüphanenizde yer alan oyunu istediğiniz zaman indirebileceğinizi unutmayın.

