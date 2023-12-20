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Epic Games Store Ücretsiz Oyun Dağıtmaya Devam Ediyor

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Epic Games Store, oyuncuların en sevdiği platformlardan biri olarak ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak DNF Duel oyununu ücretsiz hale getiren platform, oyuncuları heyecanlandırıyor.

Oyuncuların en sevdiği platformlardan Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak beklentileri daha da artıran platform, yine bedava bir oyunla oyuncuların karşısına çıktı. İşte Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği oyun…

Epic Games Store, DNF Duel oyununu ücretsiz veriyor!

Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde yılbaşına özel Destiny 2: Legacy Collection'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunla birlikte kullanıcılarda büyük heyecan yaratan platform, şimdi ise birkaç gündür gizemli etiketiyle gizlediği 500 TL değerindeki DNF Duel'ı hediye ediyor.

Hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu olan DNF Duel oyununu Epic Games Store üzerinden 21 Aralık yani yarın saat 19.00'a kadar kalıcı şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu süre sona erdiğinde tekrardan ücretli olarak satılmaya başlanacak.

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DNF Duel adlı oyuna ücretsiz sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "DNF Duel" sayfasına girin.

3. Adım:  Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım:  İşte bu kadar! İyi oyunlar.

DNF Duel sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-3450, 3.10 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6870, 1 GB / NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Tavsiye Edilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz dağıttığı oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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