Steam'in ardından en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games, birkaç yıldır her hafta düzenli şekilde ücretsiz olarak oyun dağıtıyor. Platform, böylelikle yüz milyonlarca yeni kayıtlı kullanıcı kazandı. Bu da Steam ile rekabeti artırdı. Peki Epic Games Store önümüzdeki hafta hangi oyunları ücretsiz verecek?

Epic Games, iki oyunu ücretsiz verecek!

Epic Games, bu hafta Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE oyunlarını ücretsiz dağıttı. Platform, böylelikle oyunculardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Epic Games, önümüzdeki hafta da oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

Epic Games, önümüzdeki hafta The Evil Within ve Eternal Threads adlı oyunları kullanıcılarına ücretsiz şekilde hediye edecek. Bu iki yapımı 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri aralığında kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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The Evil Within

Bethesda Softworks tarafından yayınlanan The Evil Within, korku türünde bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Resident Evil serisinin yaratıcısı Shinji Mikami'nin de geliştirme sürecinde yer aldığı oyun, gerilim dolu sahneler ile oyunculara aksiyonlu bir keyif sunuyor.

Eternal Threads

Eternal Threads, daha önce görmemiş olabileceğiniz farklı bir oyun. Oyunda 2015 yılına zaman yolculuğu yaparak bir zaman dedektifi rolüne bürünüyorsunuz. Amacınız, bu yıl meydana gelen bir yangında hayatını kaybeden altı kişiyi kurtarmak için onların seçimlerini manipüle etmek. Yani, yangını söndürmeden onların hayatlarını korumak için mücadele ediyorsunuz.

The Evil Within sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.164-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1İşlemci: Intel Core i7 veya dört çekirdekli eşdeğerIntel Core i7 veya dört çekirdekli eşdeğerEkran Kartı: Nvidia GTX 460 veya eşdeğeri 1 GB VRAM kartNvidia GeForce GTX 670 veya eşdeğeri 4 GB VRAM kartRAM: 4 GB4 GBDepolama: 50 GB kullanılabilir alan50 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 11

Eternal Threads sistem gereksinimleri

GereksinimMinimum İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)İşlemci: AMD FX 6300 X6 / Intel Core i5-3570KEkran Kartı: 2 GB VRAM, AMD Radeon 7870 / Nvidia GeForce GTX 660RAM: 8 GBDirectX: Sürüm 11

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