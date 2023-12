Epic Games Store'da Yılbaşı İndirimleri Başladı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store'da yılbaşına özel merakla beklenen indirim etkinliği nihayet başladı. Bu kapsamda pek çok popüler oyun düşük fiyatla buluştu. İşte indirim sırasında öne çıkan oyunlar…

Epic Games yılbaşı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Epic Games, yılbaşına özel olarak indirimin yanı sıra popüler bir oyunu da ücretsiz hale getirdi. Böylelikle özellikle Türk oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran platform, Steam ile rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. O halde indirimin detaylarına geçelim.

Epic Games, yılbaşına özel olarak yüzlerce oyunu kapsayan kampanya ile birlikte yüzde 33 ve yüzde 10 bonus da sunuyor. Örneğin normalde 1.199 TL'ye satılan EA SPORTS FC 24, yüzde 60 indirimle 479,99 TL'ye düşüyor.

Yılbaşı etkinliği başladı! Steam'de 1000 TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Sepette yüzde 33 indirimin ardından 321,59 TL'ye alınabilir oluyor. Son olaraksa toplam sepet tutarının yüzde 10'u (32,16 TL) da ileride kullanılmak üzere bakiyeye ekleniyor. Yani aslında toplamda yüzde 43'lük bir indirimden söz ediyoruz.

Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal FiyatıSepet Fiyatı (Yılbaşı indirimi + yüzde 33 indirim)Cüzdana iade edilen tutar EA SPORTS FC 241.199,99 TL321,59 TL26,80 TLRed Dead Redemption 21.150,00 TL254,26 TL25,43 TLHogwarts Legacy1,099,00 TL441,79 TL44,18 TLAlan Wake 2912,00 TL488,83 TL48,89 TLGod of War899,00 TL301,16 TL30,12 TLGrand Theft Auto (GTA) 5551,25 TL193,00 TL19,30 TLDying Light59,00 TL11,00 TL1,10 TLGhostrunner 2679,99 TL387,25 TL38,73 TLMortal Kombat 11.199,00 TL481,99 TL48,20 TLPAYDAY 3499,00 TL250,74 TL25,08 TLSTAR WARS Jedi: Survivor1.199,99 TL401,99 TL40,20 TLThe Last of US Part 11.099,00 TL493,34 TL49,34 TLDead by Daylight99,00 TL49,50 TL4,95 TLThe Outlast Trials269,00 TL135,17 TL13,52 TLDead Space999,99 TL267,99 TL26,80 TL

Not: Yüzde 33'lük indirim sadece tek bir satın alım için geçerlidir.

Epic Games yılbaşı indirimleri, 10 Ocak saat 19.00 itibariyle son bulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.