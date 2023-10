Epic Games Store, 26 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında The Evil Within 2 ve Tandem: A Tale of Shadows oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Kullanıcılar bu oyunları hiçbir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilirler.

Epic Games Store'da Ücretsiz Oyunlar: The Evil Within 2 ve Tandem: A Tale of Shadows

Epic Games Store her hafta belirli oyunları ücretsiz hale getirmeye devam ediyor. 26 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılacak oyun da belli oldu. Buna göre platformda iki yapım birden erişime açıldı.

The Evil Within 2 ve Tandem: A Tale of Shadows Epic Games'te ücretsiz

Epic Games Store, şu andan itibaren 2 Kasım'a kadar The Evil Within 2 ve Tandem: A Tale of Shadows yapımların ücretsiz olarak sunuyor. Geçtiğimiz hafta verilen oyunlardan biri The Evil Within olduğu için, serinin ikinci oyunun ücretsiz hale getirilmesi dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, bu oyunları hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanelerine ekleyebilir. Her iki oyun da kütüphaneye eklendikten sonra sizin olacak. Ancak kampanyanın 2 Kasım'da biteceğini unutmamak gerekiyor.

h4title

The Evil Within 2, hayatta kalma-korku serisinin devam yapımı olarak 2017 yılında yayınlandı. Dedektif Sebastian Castellanos'un kızını kurtarmak için girdiği kabus dolu dünyayı ele alıyor.

Tandem: A Tale of Shadows ise bulmaca türü severlerine hitap ediyor. Oyuncular, tehlikeli dünyalarda gezinmek ve Emma'nın kardeşi Thomas'ın kayboluşunun gizemini çözmek için iki karakter arasında geçiş yapmak zorunda. Zorlu bulmacaları ve macerasıyla Tandem: A Tale of Shadows'a göz atmanızı öneriyoruz.

Adım 1: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Mağazada oyunların satış sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 3: Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini (0 TL olarak gözükecektir) tamamlayın. İyi oyunlar!

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.