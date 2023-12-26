Epic Games Store'da Bugün Ücretsiz Oyun: Human Resource Machine

Epic Games Store yılbaşına özel olarak günlük ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Maceradan çok oyunculu eğlenceye kadar farklı kategorilerden yapımları ücretsiz olarak erişime açan platform, 26 Aralık'ın oyununu nihayet sundu. İşte Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu.

Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu ne?

Epic Games Store 26 Aralık itibarıyla Human Resource Machine'i ücretsiz olarak verecek. İlk olarak 2015 yılında sunulan bulmaca tarzındaki oyun, küçük bir ofisteki bulmacaları çözmenizi istiyor. Oyunu 27 Aralık 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz gün platformda The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ücretsiz olarak erişime açılmıştı. Obsidian Entertainment tarafından yayınlanan The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, en popüler uzay macerası yapımlarından biri. Ancak kampanyanın bugün bittiğini hatırlatalım.

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Human Resource Machine Epic Games'te 20 TL'den satılıyor. Ancak önümüzdeki güne kadar oyunu ücretsiz olarak alma hakkınız bulunuyor. Oyunun Steam'de "Çok Olumlu" derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtelim.

Ofis çalışanlarını programlayarak çeşitli bulmacaları çözdüğünüz yapım, hem eğlendirecek hem de beyin egzersizi yapmanızı sağlayacak.

Human Resource Machine'i ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Human Resource Machine" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Epic Games tarafından dağıtılan söz konusu yapımları bir gün boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani The Outer Worlds'u de yarın saat 19.00'a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunun kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

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