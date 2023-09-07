Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyun: Spelldrifter

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasına ara vermeden devam ediyor. Bu hafta Spelldrifter oyununu ücretsiz olarak sunuyor.

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasına ara vermeden devam ediyor. Son dönemde daha çok bağımsız yapımlara odaklanan mağaza, 7-14 Eylül arasında ücretsiz olacak oyunu açıkladı. Epic Games Store bu hafta Spelldrifter oyununu erişime açtı.

Epic Games Store'da Spelldrifter ücretsiz oldu

Epic Games Store 7 Eylül'den 14 Eylül'e kadar sürecek kampanyası dahilinde bir oyunu daha ücretsiz yaptı. İlk olarak 2019'da çıkış yapan Spelldrifter, sıra tabanlı rol yapma oyunlarıyla toplanabilir kart oyunlarını harmanlıyor. Spelldrifter Steam fiyatı 199 TL olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz haftanın ücretsiz oyunu Cave Story+ olmuştu. Genellikle beğenilen bir yapım olsa da, Epic Games Store kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başaramamıştı. Spelldrifter da daha çok rol yapma ve deste oluşturma kategorilerinin sevenlerine hitap ediyor.

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Spelldrifter'da oyuncular, kendi kahraman grubunu oluşturup, destelerini özelleştiriyor. Aynı zamanda oyunun haritası olan Labyrinth'in gizemli dünyasını keşfediyor ve heyecan verici maceralara atılıyor.

Epic Games platformu üzerinden oturum açtıktan sonra oyunların satış sayfaları üzerinden, 0 TL ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Buraya tıklayarak Spelldrifter oyununun satış sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 3: Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini (0 TL olarak gözükecektir) tamamlayın. İyi oyunlar!

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