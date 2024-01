Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyun: Sail Forth

Epic Games Store yılbaşına özel kampanyanın ardından her hafta bir ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Marvel's Guardians of the Galaxy'i ücretsiz olarak sunan platfrom, bu hafta ise macera türündeki sevilen yapımı erişime açıyor. İşte bu haftaki Epic Games Store ücretsiz oyunu.

Epic Games ücretsiz oyunu (11-18 Ocak)

Epic Games Store, 11-18 ocak tarihleri arasında Sail Forth isimli macera-keşif oyunun ücretsiz hale getiriyor. Oyuncuları gizemli bir okyanusta yolculuğa çıkarmayı amaçlayan yapım; bir yelkenli ile keşif yapmanızı sağlıyor. Tamamen özelleştirilebilir gemilerden oluşan bir filo yaratmanıza izin veriyor.

Oyunun geliştiricisi Festive Vector; kendine özgü florası, faunası ve nüfusuyla keşfedilecek birçok benzersiz bölge olduğunu ifade ediyor. Oyuncular yolculukları sırasında yunuslarla, gemi enkazlarıyla ve hem dost hem de düşman gruplarla karşılaşacak.

Oyun ayrıca açık denizlerde yelken açma deneyimini güçlendirmek için dinamik bir gece-gündüz döngüsü ve hava durumu sistemine yer veriyor.

Steam'de 20 dolar karşılığında satılan Sail Forth, 18 Ocak'a kadar Epic Games'te ücretsiz olacak. Oyunun Steam'de "Çok Olumlu" derecelendirmeye sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Sail Forth ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Sail Forth" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

