Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyun: Homeworld: Deserts of Kharak

Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun serüvenine devam ediyor. Bu hafta Homeworld: Deserts of Kharak oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunu indirmek isteyenler 24-31 Ağustos tarihleri arasında fırsattan yararlanabilirler.

Oyun dünyasının en büyük dijital oyun mağazalarından birisi olan Epic Games Store, geleneksel hale getirdiği haftalık ücretsiz oyun serüvenine devam ediyor. Bu politikasıyla oldukça ilgi gören mağaza, bu hafta bir oyunu daha ücretsiz sunuyor.

Homeworld: Deserts of Kharak, 24-31 Ağustos arası ücretsiz olacak

Geçtiğimiz hafta Black Book ve Dodo Peak oyunlarını ücretsiz sunan Epic Games, bu hafta 1 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunu indirip kütüphanesini genişletmek isteyenler 24-31 Ağustos tarihleri arasında oyunu indirebilirler.

RTS türünün başarılı oyunlarından Homeworld: Deserts of Kharak an itibariyle ücretsiz olarak sunuluyor. Gerçek zamanlı oyun, Kharak çölündeki Homeworld olaylarının 100 yıl öncesinde gerçekleşiyor. Blackbird Interactive tarafından hazırlanan Homeworld: Deserts of Kharak, strateji türünde karşımıza çıkıyor. 20 Ocak 2016'da piyasaya sürülen oyunun ilk sahne alışı 1999 yılında Homeworld ile gerçekleşti.

Epic Games, Türkiye'deki geliştiricilere ödeme yapmayı kesiyor!

Homeworld: Deserts of Kharak sistem gereksinimleri