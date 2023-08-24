Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Oyun: Homeworld: Deserts of Kharak
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Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun serüvenine devam ediyor. Bu hafta Homeworld: Deserts of Kharak oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunu indirmek isteyenler 24-31 Ağustos tarihleri arasında fırsattan yararlanabilirler.
Oyun dünyasının en büyük dijital oyun mağazalarından birisi olan Epic Games Store, geleneksel hale getirdiği haftalık ücretsiz oyun serüvenine devam ediyor. Bu politikasıyla oldukça ilgi gören mağaza, bu hafta bir oyunu daha ücretsiz sunuyor.
Homeworld: Deserts of Kharak, 24-31 Ağustos arası ücretsiz olacak
Geçtiğimiz hafta Black Book ve Dodo Peak oyunlarını ücretsiz sunan Epic Games, bu hafta 1 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunu indirip kütüphanesini genişletmek isteyenler 24-31 Ağustos tarihleri arasında oyunu indirebilirler.
RTS türünün başarılı oyunlarından Homeworld: Deserts of Kharak an itibariyle ücretsiz olarak sunuluyor. Gerçek zamanlı oyun, Kharak çölündeki Homeworld olaylarının 100 yıl öncesinde gerçekleşiyor. Blackbird Interactive tarafından hazırlanan Homeworld: Deserts of Kharak, strateji türünde karşımıza çıkıyor. 20 Ocak 2016'da piyasaya sürülen oyunun ilk sahne alışı 1999 yılında Homeworld ile gerçekleşti.
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Homeworld: Deserts of Kharak sistem gereksinimleri
MinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 7/8/10Windows 7/8/10 (64 bit)İşlemciIntel Core i3-2100 (3.1 GHz) / AMD A10 5800k (3.8 GHz)Intel Core i7-950 (3.0 GHz) / AMD FX-4300 (3.8 GHz)Bellek3 GB8 GBDepolama8 GB12 GBEkran KartıGeForce GT 440 (1024 MB) / Radeon HD 4890 (1024 MB)GeForce GTX 770 (2048 MB) / Radeon HD 7770 (1024 MB)