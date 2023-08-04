Epic Games Store Bu Hafta Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı

Epic Games Store, bu hafta Bloons TD 6 ve Loop Hero oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Oyunseverler, platformun web sitesi veya masaüstü programı üzerinden bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilirler.

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games Store, geçtiğimiz yıllarda başlattığı her hafta bedava şekilde oyun dağıtma etkinliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sayede oyuncuları mutlu etmeyi başaran platformun bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunlar belli oldu.

Epic Games Store'un bu hafta için ücretsiz hale getirdiği oyunlar!

Epic Games Store, bu hafta geçtiğimiz haftaki gibi iki oyunu birden ücretsiz hale getirdi. Bunlardan ilki, strateji türündeki Bloons TD 6. 160 TL değerindeki popüler yapım, birbirinden farklı maymunlar kullanarak bir savunma yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Ücretsiz hale gelen ikinci yapım ise Indie türündeki kart oyunu Loop Hero. Oyuncular olarak dünyayı bitmek bilmeyen bir kaosa sürükleyen Lich ile savaştığımız yapım, türü gereği grafikleri ile pek dikkat çekici bulunmasa da, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başardı.

Bu ay dolu dolu geçecek: Ağustos'ta çıkış yapacak oyunlar!

Bloons TD 6 ve Loop Hero oyunlarına ücretsiz şekilde sahip olabilmek için Epic Games'in web sitesi veya masaüstü programı üzerinden oturum açıp, kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için son tarih ise 10 Ağustos saat 18.00.

Şu adımları takip edebilirsiniz;

Adım 1: Epic Games'in web sitesinden veya masaüstü programından hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Aramayı kullanarak Bloons TD 6 oyununun sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 3: Aramayı kullanarak Loop Hero oyununun sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 4: Son olarak sepet sayfasından ödemeyi (0 TL olarak gözükecektir) gerçekleştirin.

Bloons TD 6 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

İşlemci: 1.5 Ghz hızında olması yeterli

Ekran Kartı: OpenGL 2.0 desteği olması yeterli

RAM: 4 GB

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: 2 Ghz hızında olması yeterli

Ekran Kartı: OpenGL 2.0 desteği olması yeterli

RAM: 8 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Loop Hero sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4500 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7300 GT (512 MB), AMD Radeon X1300 Pro (256 MB)

RAM: 2 GB

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core2 Duo E6750 / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB), AMD Radeon HD 4650 (1024 MB)

RAM: 2 GB

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.