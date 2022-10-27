Epic Games'in ücretsiz oyunları belli oldu!

Epic Games uzun süredir yaptığı gibi geleneği bozmuyor ve ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte bu haftanın yapımları...

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.

Epic Games Store bu hafta 2 ücretsiz oyun veriyor!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 33 TL değerindeki Saturnalia, ikincisi ise 59 TL değerindeki Warhammer 40,000: Mechanicus oldu. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre 27 Ekim'de başlayacak bu kampanya 3 Kasım akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Saturnalia sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 7 ve üstü

İşlemci: X64 Dual Core CPU 2 ve üstü

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 4 GB

DirectX: 10

Ekran Kartı: Radeon Pro 560X / NVIDIA GTX 960

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

İşlemci: X64 Dual Core CPU 2 ve üstü

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 4 GB

DirectX: 12

Ekran Kartı: Radeon Pro 580 / NVIDIA GTX 1060

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Warhammer 40,000: Mechanicus sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ve üstü

İşlemci: Minimum 3.30 GHz, Intel Core i3 (3.30 GHz'den düşükse 12 GB RAM gereklidir)

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 11 GB

Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 ve üstü

İşlemci: 3GHz Dört Çekirdekli

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 11 GB

Ekran Kartı: 4GB AMD Radeon R9 380, 4GB NVIDIA GeForce GTX 960

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