Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games, bu hafta için yönetme oyunu Rise of Industry'i ücretsiz yaptı. Söz konusu yapım, 59 TL değerinde.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Epic Games, uzun bir süredir düzenli olarak oyun dağıtıyor. Platform, her hafta verdiği bedava oyunlar ile oyuncuların sevgisini kazanmayı başarıyor. Epic Games, bu hafta için Rise of Industry'i ücretsiz yaptı.

Epic Games, 59 TL değerindeki Rise of Industry'i ücretsiz veriyor!

Epic Games, son zamanlarda verdiği ücretsiz oyunlar nedeniyle oyuncular tarafından eleştiri almaya başladı. Kullanıcılar, platformun daha önce AAA kalitede yapımlar verdiğini ama şimdi ise daha düşük kalitede oyunlar verdiğini öne sürüyor.

Epic Games, bu hafta için Rise of Industry'i ücretsiz yaptı. Söz konusu yapım, 59 TL değerinde. Yönetme ve strateji kategorisinin önde gelenleri arasında yer alan oyun 1930 yıllarında geçiyor. Amacınız, büyük bir alana sanayi şehri kurmak.

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Rise of Industry'i, 9 Mart 2023 saat 19.00'a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için Epic Games'in internet sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ise oyunun satış sayfasına girin. Sağ taraftaki Yükle butonuna tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Rise of Industry sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: 32 nm fabrikasyon sürecinden geçen 7. nesil veya daha üstü bir işlemci

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 550 veya AMD Radeon HD 5000

RAM: 8 GB

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Not: Minimum 1024 x 768 çözünürlük gerekiyor.

Tavsiye Edilen

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: 32 nm fabrikasyon sürecinden geçen AMD-FX veya Intel i5/i7

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 760 veya AMD Radeon R9

RAM: 8 GB

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Not: 1920 x 1080 çözünürlük tavsiye edilir.

Peki sizler Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklentinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!