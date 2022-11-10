Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

Epic Games uzun süredir yaptığı gibi geleneği bozmuyor ve ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte haftanın oyunları...

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

86 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 27 TL değerindeki Alba – A Wildlife Adventure oldu. İkincisi ise 59 TL değerindeki Shadow Tactics. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bugün, yani 10 Kasım'da başlayacak bu kampanya 17 Kasım akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Alba – A Wildlife Adventure sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5

Ekran kartı: Intel HD630

Bellek: 4 GB

Depolama: 2 GB

DirectX sürümü: 11

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5

Ekran kartı: GTX 750 Ti

Bellek: 8 GB

Depolama: 2 GB

DirectX sürümü: 11

Steam oyunlarına zam yağmuru!

Shadow Tactics sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista 32 Bit

İşlemci: Intel i3 2. nesil 2.5 GHz veya AMD 4 çekirdekli 2.5 GHz

Ekran kartı: Bellek:

Depolama: 13 GB

DirectX sürümü: 10

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel i3 4. nesil 3.5 GHz veya AMD 4 çekirdekli 3.9 GHz

Ekran kartı: Bellek:

Depolama: 13 GB

DirectX sürümü: 11

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