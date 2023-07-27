Epic Games, Homeworld Remastered Collection ve Severed Steel'i ücretsiz hale getirdi

Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Homeworld Remastered Collection ve Severed Steel oyunları bedava olarak indirilebilir.

Son yıllarda bedava şekilde oyunlar dağıtarak milyonlarca yeni kullanıcı kazanan Epic Games, Steam ile rekabetini sürdürüyor. Her hafta düzenlice ücretsiz olarak hediyeler dağıtan platformun bu hafta bedava hale getirdiği oyunlar belli oldu.

Epic Games, iki oyunu birden ücretsiz hale getirdi!

Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği oyunlardan ilki, simülasyon ve strateji türündeki Homeworld Remastered Collection oldu. Uzayda geçen yapımda oyuncular olarak kendi uzay filomuzu oluşturduktan sonra çeşitli stratejiler kurarak açılan savaşlardan galibiyetle çıkmaya çalışıyoruz. Söz konusu oyun, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başardı.

Epic Games Store'un fiyatını kısa süreliğine sıfıra indirdiği ikinci oyun ise Severed Steel. Özellikle FPS severlerin değerlendirmesi gereken yapımda, silahımız ile tam anlamıyla düşmanlarımızın içinden geçiyoruz. Ağır çekimde silah kullanma gibi sinematik seçenekler de bulunuyor. Bu da oyunu daha eğlenceli kılıyor.

Epic Games'te Yaz İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Homeworld Remastered Collection ve Severed Steel oyunlarını, 3 Ağustos saat 18.00'a kadar Epic Games üzerinden, herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Hesabınızda kalacağı için istediğiniz zaman oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları bedava şekilde almak için şu adımları takip edin;

Adım 1: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Homeworld Remastered Collection'ın satış sayfasına buraya tıklayarak ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 3: Severed Steel'in satış sayfasına buraya tıklayarak ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 4: Sepet sayfasına giriş yapın ve ödemeyi (0 TL olarak gözükecektir) tamamlayın.

Adım 5: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Homeworld Remastered Collection sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows Vista

İşlemci: 2.2 GHz hızında çift çekirdek olması yeterli

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS (512 MB) / ATI Radeon HD4800 (512 MB)

RAM: 1 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2.3 GHz hızında dört çekirdek olması yeterli

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 (1 GB) / ATI Radeon HD 5850 (1 GB)

RAM: 4 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Severed Steel sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Çift çekirdekli olması yeterli

Ekran Kartı: NVIDIA 750 veya eş değeri

RAM: 8 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Çift çekirdekli olması yeterli

Ekran Kartı: NVIDIA 1050 veya eş değeri

RAM: 8 GB

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.