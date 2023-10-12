Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Epic Games, 12-19 Ekim tarihleri arasında Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE adlı oyunları ücretsiz olarak sunacak.

Epic Games haftalık olarak ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 12-19 Ekim tarihleri arasında oyunculara sunulacak iki yapım da nihayet belli oldu. İşte bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunları.

Haftanın ücretsiz Epic Games oyunları: Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE

Epic Games 12-19 Ekim tarihleri arasında iki oyunu ücretsiz hale getirdi. Bunlardan biri aksiyon-PVP türündeki korsancılık temalı Blazing Sails olurken, diğeri ise efsane Q.U.B.E serisinin birleşimini içeren bulmaca oyunu Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE oldu.

Blazing Sails, oyunculara hızlı PvP savaşlarına odaklanan destansı bir korsancılık deneyimi vadediyor. Oyuna özelleştirilebilir korsan karakterinizi yaratıp başlangıç geminizi seçerek başlıyorsunuz. Diğer oyuncularla bir araya gelerek korsan mürettebatı oluşturabilir ve geminizi açık denizlerde yönetebilirsiniz.

Masadan ayrılıyorlar birer birer! Popüler oyuna neredeyse yüzde 500 zam geldi

Öte yandan Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE ise birden fazla yapımı içerisinde barındırıyor. İlk oyunu 2012'de çıkan Q.U.B.E serisi, aksiyon ve bulmaca öğelerini bir araya getiriyor. Ultimate Bundle ile de iki oyuna ve ek içerikleres sahip olabilirsiniz.

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesinden ve masaüstü programı üzerinden hesabınızda oturum açın.

2. Adım: Arama seçeneğini kullanarak Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE satış sayfasına ulaşın.

3. Adım: Yükle butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyebilir, dilerseniz işlemin devamında yüklemeye başlayabilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.