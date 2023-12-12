Epic Games, Google ve Apple'a karşı dava açtı

Epic Games, 2020'de Android ve iOS'a hakim olan uygulama mağazası ve faturalandırma kurallarına itiraz etmek için Google ve Apple'ı mahkemeye verdi. Yargıç James Donato, Epic Games ve Google arasındaki dava ile ilgili nihai kararını açıkladı.

Epic Games, 2020'de Android ve iOS'a hakim olan uygulama mağazası ve faturalandırma kurallarına itiraz etmek için Google ve Apple'ı mahkemeye verdi. Yargıç James Donato, Epic Games ve Google arasındaki dava ile ilgili nihai kararını açıkladı. İşte detaylar…

Epic Games ve Google arasındaki dava karara bağlandı

Epic ve Google arasındaki dava, jürinin oybirliğiyle Epic'in lehine oy kullanması ve Google'ın Play Store ve Google Play faturalandırmasında "yasadışı tekele" sahip olduğunu ilan etmesiyle bir karara vardı. Hakim James Donato ve jüri, Google'ın Play Store ve Play Faturalandırma aracılığıyla tekelcilik faaliyetinde bulunduğunu açıkladı.

The Verge haberine göre jüri, Google'ın kendi pazarlarında rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğuna ve Epic'in Google'ın davranışından zarar gördüğüne karar verdi. Dava, özellikle Google'ın rekabete aykırı olduğu düşünülen uygulama ve anlaşmalarının dava boyunca birden fazla kez ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

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Karar açıklansa da davanın henüz bitmediğini belirtelim. Yargıç James Donato, Epic'in ne kazandığını veya Google'ın ne gibi değişiklikler yapması gerektiğini henüz açıklamadı. Epic'in Apple'a karşı açtığı dava bu yılın başlarında Apple'ın hukuki mücadeleyi kazanmasıyla sona erdiğini belirtelim.

Konu ile ilgili blog yazısı yayınlanan Epic Games, "Bugünün kararı dünya çapındaki tüm uygulama geliştiricileri ve tüketicileri için bir kazanç olarak görüyoruz. Bu, Google'ın uygulama mağazasında yayınlanan uygulamalardan fahiş ücretler almak, rekabeti bastırmak ve yeniliği azaltmak için yetkilerini kötüye kullandıklarını kanıtlıyor." ifadelerine yer verdi.

Sonuca itiraz edeceklerini açıklayan Google yetkilileri, "Karara itiraz etmeyi planlıyoruz. Android ve Google Play, diğer tüm büyük mobil platformlardan daha fazla seçenek ve açıklık sağlar. Deneme, Apple ve App Store'un yanı sıra Android cihazlar ve oyun konsollarındaki uygulama mağazalarıyla da amansız bir rekabet içinde olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Android iş modelini savunmaya devam edeceğiz ve kullanıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve daha geniş Android ekosistemine olan bağlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.