Epic Games, Godlike Burger adlı simülasyon oyununu ücretsiz hale getirdi

Epic Games, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olarak ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise sevilen simülasyon oyunu Godlike Burger'ı ücretsiz olarak sunuyor. Oyuncular, 12 Ekim saat 18.00'a kadar bu oyunu kütüphanelerine ekleyebilirler.

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games, ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu etkinliği yıllardır sürdüren ve her hafta düzenli olarak gerçekleştiren Epic Games, bu hafta ise sevilen simülasyon oyununu ücretsiz hale getirdi.

Epic Games, sevilen simülasyon oyununu ücretsiz hale getirdi!

Epic Games, son zamanlarda düşük kalitede oyunlar verdiği söylenerek oyuncular tarafından eleştirilerin odağı durumunda. Kullanıcıların beklentilerini karşılamayan platform, bu hafta da oyunculardan eleştiri toplayacak gibi görünüyor.

Epic Games Store, bu hafta için 90 TL değerindeki Godlike Burger'ı ücretsiz hale getirdi. Oyuncular, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başaran bu simülasyon oyununu 12 Ekim saat 18.00'a kadar herhangi bir ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilirler.

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Godlike Burger oyununda uzaydaki restoranın sahibi ve aynı zamanda şefi oluyorsunuz. Fakat bu oyunun diğer yapımlardan en önemli farklı, uzaylı öldürme üzerine kurulu olması. Yapacağınız yemekler içinse öldürdüğünüz uzaylıları kullanıyorsunuz. Godlike Burger, normalin dışında bir restoran işletme oyunu oynamak isteyenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken bir yapım.

Godlike Burger oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesinden ve masaüstü programı üzerinden hesabınızda oturum açın.

2. Adım: Arama seçeneğini kullanarak Godlike Burger oyununun satış sayfasına ulaşın.

3. Adım: Yükle butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyebilir, dilerseniz işlemin devamında yüklemeye başlayabilirsiniz.

Godlike Burger sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)Windows 10 / 11 (64-bit)İşlemci: Intel Core i5-6xxx, AMD FX-6300Intel Core i7-6xxx, AMD FX-8350Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon R7 265NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480 – 8 GB VRAMRAM: 8 GB16 GBDepolama: 3 GB kullanılabilir alan3 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 11

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.