Epic Games'de Bu Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı, Peki Haftaya Ne Var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı ve önümüzdeki haftanın hediye oyunu belli oldu.

57 TL Değerindeki In Sound Mind Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu haftaki hediyesi, 57 TL değerinddeki korku-macera oyunu In Sound Mind. Oyunu 24 Mart 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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In Sound Mind - Epic Games Ücretsiz

Peki Haftaya Hangi Oyun Ücretsiz?

Epic Games'in önümüzdeki hafta vereceği ücretsiz oyun DEMON'S TILT olacak.

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