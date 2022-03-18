Epic Games'de Bu Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı, Peki Haftaya Ne Var? - Haberler

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Epic Games'de Bu Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı, Peki Haftaya Ne Var?

Tekmoloji - Teknoloji
 - Güncelleme:
Epic Games'de Bu Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı, Peki Haftaya Ne Var?

Epic Games her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta korku macera türündeki In Sound Mind ücretsiz oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı ve önümüzdeki haftanın hediye oyunu belli oldu.

57 TL Değerindeki In Sound Mind Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu haftaki hediyesi, 57 TL değerinddeki korku-macera oyunu In Sound Mind. Oyunu 24 Mart 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mağaza sayfasına direkt ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

In Sound Mind - Epic Games Ücretsiz

Peki Haftaya Hangi Oyun Ücretsiz?

Epic Games'in önümüzdeki hafta vereceği ücretsiz oyun DEMON'S TILT olacak.

Tekmoloji / Teknoloji

Türk Lirası, Epic Games, oyunlar, Teknoloji, Haberler

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