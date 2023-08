Epic Games, birkaç yıl önce başlattığı etkinlik ile birlikte en büyük rakibi Steam'e karşı üstünlük sağlamak için her hafta bedava şekilde oyunlar dağıtmaya başladı. Bu etkinliği halen sürdüren platform, geçtiğimiz hafta Loop Hero ve en popülerler arasında yer alan Bloons TD 6'yı bedava şekilde vererek kullanıcılarını sevindirdi. Peki Epic Games, bu hafta hangi oyunları ücretsiz dağıtacak?

Epic Games, popüler strateji oyununu ücretsiz dağıtacak!

Uzun bir süredir düşük kalitede oyunlar verdiği söylenerek oyuncular tarafından eleştirilerin odağı olan Epic Games Store, kullanıcıların beklentilerini yükseltmeye başladı. Geçtiğimiz hafta oyuncuları hoş tutan platform, bu hafta da mutlu edecek gibi görünüyor.

Epic Games Store, bu hafta için iki yapımı ücretsiz hale getirecek. Bunlardan ilki, en popüler strateji oyunları arasında yer alan Europa Universalis 4 olacak. 2013 yılında piyasaya sürülen ve 340 TL'ye satılan yapım, o günden bu yana popülerliğini halen koruyor.

Epic Games Store'un ücretsiz dağıtacağı ikinci oyun ise birincisi kadar popüler değil. Sözünü ettiğimiz bu yapım, 18.50 TL'ye satılan Orwell: Keeping an Eye on You. Oyunun konusu ise şu şekilde; Bir terör saldırısının sorumlularını bulmak için araştırmalar yapıyoruz. Bu noktada insanların geçmişlerini araştırmamız gerekiyor.

Epic Games Store, söz konusu iki oyunu 10 Ağustos saat 18.00 itibariyle ücretsiz hale getirecek.

Europa Universalis 4 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-2105 / AMD FX 4300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850

RAM: 4 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: 9.0c

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 3240 / AMD FX 8120

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 Ti

RAM: 8 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: 9.0c

Orwell: Keeping an Eye on You sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP SP2+

İşlemci: 2.0 GHz hızında olması yeterli

Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu olması yeterli

RAM: 4 GB

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.