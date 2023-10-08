Epic Games, Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTİMATE BUNDLE'ı ücretsiz dağıtacak

Epic Games, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam ile rekabet edebilmek için Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTİMATE BUNDLE'ı ücretsiz olarak dağıtacak.

Epic Games, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam ile rekabet edebilmek için geçtiğimiz yıllarda ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya başladı. Şimdiye kadar yüzlerce yapımı oyunculara hediye eden platform, bu etkinliği sürdürüyor. Epic Games, bu hafta iki oyunu birden ücretsiz hale getirecek.

Epic Games, Blazing Sails oyununu ücretsiz dağıtacak!

Bu hafta için Godlike Burger adlı bir oyun ile kullanıcıların karşısına çıkan Epic Games, son dönemlerde oyuncular tarafından düşük kalitede oyunlar verdiği söylenerek eleştiri topluyor. Bir zamanlar Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 5'i bile dağıtan platformun kaliteyi düşürmesi oyuncuların beklentilerini kırıyor. Fakat Epic Games, bu hafta tüm bu düşünceleri kıracak gibi görünüyor.

Epic Games Store, önümüzdeki hafta Blazing Sails oyununu ve Q.U.B.E. ULTİMATE BUNDLE paketini ücretsiz dağıtacak. Söz konusu bu iki yapımı 12 Ekim ile 19 Ekim tarihleri aralığında kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

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Aslına bakacak olursak Epic Games, bundan birkaç ay önce Blazing Sails'i ücretsiz dağıtmayı planlıyordu. Fakat oyunun geliştiricisi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda henüz erken erişim sürecindeki oyunun Epic Games'te yayınlanmaya hazır olmadığı duyurularak iptal edildi.

Üstelik Blazing Sails, Epic Games'in ana sayfasında ücretsiz dağıtılacak şeklinde bile gösteriliyordu. Yani oyuncuların beklentisi bir hayli yüksekti. Sonuç olarak Epic Games, verdiği sözü bu hafta nihayet tutacak.

Bilmeyenler için Blazing Sails, 2020 yılında piyasaya sürülen bir korsan oyunudur. Bir korsanı kontrol ederek diğer oyuncular ile bir olarak kendi mürettebatınızı ve geminizi kurabilirsiniz. Kara ve deniz savaşları üzerine kurulu olan yapım, arkadaşlar ile oynanabilecek en iyi oyun seçeneklerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Blazing Sails sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 7Windows 10İşlemci: Intel Core i3Intel Core i7Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 550 TiNvidia GeForce GTX 1060RAM: 4 GB16 GBDepolama: 5 GB kullanılabilir alan5 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 12

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