Epic Games Store, her hafta bir oyunu erişime açıyor. Bu haftanın Epic Games ücretsiz oyunu 911 Operator oldu. Simülasyon-strateji türündeki yapım, bir şehirde meydana gelen olayları çözmek için ekipleri kontrol etmenizi istiyor. Steam fiyatının 205 TL olduğunu hatırlatalım.

Epic Games Store her Perşembe bir oyunu ücretsiz hale getirmeye devam ediyor. 14 – 21 Eylül tarihleri arasında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak oyun da belli oldu. İşte bu hafta alabileceğiniz Epic Games ücretsiz oyunu.

Epic Games, 911 Operators'u ücretsiz veriyor

Epic Games Store, her hafta bir oyunu erişime açıyor. Bu haftanın Epic Games ücretsiz oyunu 911 Operator oldu. Simülasyon-strateji türündeki yapım, bir şehirde meydana gelen olayları çözmek için ekipleri kontrol etmenizi istiyor. Steam fiyatının 205 TL olduğunu hatırlatalım.

Epic mağazası, geçtiğimiz hafta Spelldrifter oyununu erişime açmıştı. Sıra tabanlı rol yapma oyunlarıyla toplanabilir kart oyunlarını harmanlayan bu yapım, Steam'den 199 TL etiketle satılıyordu.

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Bir 911 operatörünü canlandıracağınız bu oyunda, şehrin farklı bölgelerinden gelebilecek her türlü acil çağrıya anında müdahale etmeniz gerekiyor. Trafik kazasından terör saldırısına kadar çeşitli olaylara el atmanız ve ekipleri kontrol etmeniz gerekiyor. Türkçe altyazı desteğine sahip olduğunu belirtelim.

911 Operator 21 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Epic Games üzerinden oturum açtıktan sonra, 0 TL ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1: Epic Games Store'a gidin.

Adım 2: Arama kısmına "911 Operators" yazın ve oyunun sayfasına ulaşın (veya direkt bu bağlantıya gidebilirsiniz).

Adım 3: Oyunun fiyatını ve mevcut indirimleri kontrol edin. Bu hafta ücretsiz olarak dağıtıldığını görebilirsiniz.

Adım 4: Satın Al butonuna tıklayarak oyunu sepetinize ve ardından işlemi onaylayarak kütüphanenize ekleyin. Bu işlem sırasında herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.

Adım 5: Kütüphanenizde yer alan oyunu istediğiniz zaman indirebileceğinizi unutmayın.

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