Epic Games, 350 TL'lik oyunları ücretsiz yaptı!

Epic Games Store, bu hafta 350 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Söz konusu yapımlar, oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazaları arasında yer alan Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtarak oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şimdi ise platform, bu hafta için 353 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz yaptı.

Epic Games, üç adet oyunu ücretsiz veriyor!

Epic Games Store, uzun zamandır oyun dağıtıyor. Bu senenin başında da yılbaşına özel etkinlik düzenlemişti ve bu kapsamda 15 yapımı hediye etmişti. Platform, özel günler bir yana, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun veriyor.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlar arasında çok oyunculu olan Divine Knockout – Founders Edition da yer alıyor. Söz konusu yapım, geçtiğimiz ay çıkış yaptı. Ayrıca eleştirmenlerden tam not alan oyun, 225,00 TL değerinde.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları şu şekilde sıralandı;