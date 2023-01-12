Epic Games, 350 TL'lik oyunları ücretsiz yaptı!
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Epic Games Store, bu hafta 350 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Söz konusu yapımlar, oldukça dikkat çekiyor.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazaları arasında yer alan Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtarak oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şimdi ise platform, bu hafta için 353 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz yaptı.
Epic Games, üç adet oyunu ücretsiz veriyor!
Epic Games Store, uzun zamandır oyun dağıtıyor. Bu senenin başında da yılbaşına özel etkinlik düzenlemişti ve bu kapsamda 15 yapımı hediye etmişti. Platform, özel günler bir yana, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun veriyor.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlar arasında çok oyunculu olan Divine Knockout – Founders Edition da yer alıyor. Söz konusu yapım, geçtiğimiz ay çıkış yaptı. Ayrıca eleştirmenlerden tam not alan oyun, 225,00 TL değerinde.
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları şu şekilde sıralandı;
Yukarıda yer alan oyunları, 19 Ocak saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Epic Games Store'un internet sitesine veya masaüstü programına giriş yapın. Sonrasında ise oyunun sayfasına ulaşın ve sağda yer alan Yükle butonuna tıklayın. Birden fazla oyunu aynı anda almak için sepete ekleyebilirsiniz. Divine Knockout (DKO) – Founders Edition sistem gereksinimleri Minimum: İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit) veya daha yükseği İşlemci: Intel Core i5-2320 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 555 RAM: 4 GB Depolama: 20 GB kullanılabilir alan Tavsiye Edilen: İşletim sistemi: Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-8700 Ekran kartı: GTX 960 RAM: 16 GB Depolama: 20 GB kullanılabilir alan First Class Trouble sistem gereksinimleri Minimum: İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850 RAM: 4 GB Depolama: 20 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant internet bağlantısı Tavsiye Edilen: İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 veya yükseği Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 280X veya yükseği RAM: 8 GB Depolama: 20 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant internet bağlantısı Gamedec – Definitive Edition sistem gereksinimleri Minimum: İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i5-3570 / AMD FX-8140 Ekran kartı: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270 RAM: 8 GB Depolama: 17 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11 Tavsiye Edilen: İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580 RAM: 16 GB Depolama: 17 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11 Peki sizler Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
OyunFiyatıDivine Knockout (DKO) – Founders Edition225,00 TLFirst Class Trouble59,00 TLGamedec – Definitive Edition64,99 TL
Advanced Micro Devices Epic Games Teknoloji Haberler
Yukarıda yer alan oyunları, 19 Ocak saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Epic Games Store'un internet sitesine veya masaüstü programına giriş yapın. Sonrasında ise oyunun sayfasına ulaşın ve sağda yer alan Yükle butonuna tıklayın. Birden fazla oyunu aynı anda almak için sepete ekleyebilirsiniz.
Divine Knockout (DKO) – Founders Edition sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit) veya daha yükseği
İşlemci: Intel Core i5-2320
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 555
RAM: 4 GB
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Tavsiye Edilen:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700
Ekran kartı: GTX 960
RAM: 16 GB
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
First Class Trouble sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850
RAM: 4 GB
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant internet bağlantısı
Tavsiye Edilen:
İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 veya yükseği
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 280X veya yükseği
RAM: 8 GB
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant internet bağlantısı
Gamedec – Definitive Edition sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel i5-3570 / AMD FX-8140
Ekran kartı: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270
RAM: 8 GB
Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Tavsiye Edilen:
İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X
Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580
RAM: 16 GB
Depolama: 17 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Peki sizler Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.