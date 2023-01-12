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Epic Games, 350 TL'lik oyunları ücretsiz yaptı!

Teknoloji Haberleri

Epic Games, 350 TL'lik oyunları ücretsiz yaptı!

Epic Games Store, bu hafta 350 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Söz konusu yapımlar, oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazaları arasında yer alan Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtarak oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şimdi ise platform, bu hafta için 353 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz yaptı.

Epic Games, üç adet oyunu ücretsiz veriyor!

Epic Games Store, uzun zamandır oyun dağıtıyor. Bu senenin başında da yılbaşına özel etkinlik düzenlemişti ve bu kapsamda 15 yapımı hediye etmişti. Platform, özel günler bir yana, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun veriyor.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlar arasında çok oyunculu olan Divine Knockout – Founders Edition da yer alıyor. Söz konusu yapım, geçtiğimiz ay çıkış yaptı. Ayrıca eleştirmenlerden tam not alan oyun, 225,00 TL değerinde.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunFiyatıDivine Knockout (DKO) – Founders Edition225,00 TLFirst Class Trouble59,00 TLGamedec – Definitive Edition64,99 TL

Yukarıda yer alan oyunları, 19 Ocak saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Epic Games Store'un internet sitesine veya masaüstü programına giriş yapın. Sonrasında ise oyunun sayfasına ulaşın ve sağda yer alan Yükle butonuna tıklayın. Birden fazla oyunu aynı anda almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Divine Knockout (DKO) – Founders Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit) veya daha yükseği

İşlemci: Intel Core i5-2320

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 555

RAM: 4 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700

Ekran kartı: GTX 960

RAM:  16 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

First Class Trouble sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850

RAM:  4 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci:  Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 veya yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 280X veya yükseği

RAM: 8 GB

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Gamedec – Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci:  Intel i5-3570 / AMD FX-8140

Ekran kartı: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270

RAM: 8 GB

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

RAM: 16 GB

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Peki sizler Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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