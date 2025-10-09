Envoy Fire, ISAF 2025'te Lityum İyon Pil Yangın Söndürme Teknolojisini Tanıttı

LİTYUM iyon pil ve batarya yangınlarına özel geliştirdiği çözümlerle sektörde öne çıkan Envoy Fire, ISAF 2025'te lityum pil yangın söndürme ekipmanlarını tanıttı. Aynı zamanda canlı batarya yangını söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Gösteri alanında, gerçek bataryaların yanı sıra scooter, drone, şarjlı süpürge ve dizüstü bilgisayar gibi günlük yaşamın olağan teknolojileri de sergilendi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve mobilite çözümleri, geleceğin dünyasında enerji verimliliği kadar güvenliği de yeniden tanımlıyor. Ancak bu dönüşümün merkezinde yer alan lityum iyon bataryalar, hasar gördüklerinde veya yanlış yönetildiklerinde termal kaçak adı verilen zincirleme tepkimelerle klasik yöntemlerle kontrolü zor yangınlara yol açabiliyor.

"Bu kritik riski ortadan kaldırmak üzere geliştirilen Envoy Fire sistemleri, ISAF 2025 Fuarı kapsamında 8 Ekim Çarşamba günü FMG Fire organizasyonuyla düzenlenen canlı batarya yangını söndürme gösterisinde teknolojisinin gücünü sahada kanıtladı. Gerçek batarya kullanılarak gerçekleştirilen testte, termal kaçak tepkimesi başarıyla kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü.

"Gösteri alanında, gerçek bataryaların yanı sıra scooter, drone, şarjlı süpürge ve dizüstü bilgisayar gibi günlük yaşamın olağan teknolojileri de sergilendi. Bu kurguyla Envoy Fire, lityum bataryaların yalnızca sanayide değil, evde, ofiste ve sokakta da potansiyel bir tehlike barındırdığına dikkat çekti. Böylece ziyaretçilere, batarya güvenliğinin yalnızca endüstriyel değil, gündelik yaşamın da bir güvenlik meselesi olduğu güçlü bir şekilde hatırlatıldı.

"Lityum iyon bataryalarda gerçekleşen termal kaçak, yüksek sıcaklık artışıyla başlayan ve zincirleme şekilde ilerleyen, geleneksel yangın söndürücülerle durdurulması son derece güç bir tepkimedir. Envoy Fire'ın özel formülasyonu yalnızca alevi bastırmakla kalmıyor; bataryadaki içsel tepkimeyi keserek zincir reaksiyonu tamamen durduruyor. Bu sayede yangın yeniden tutuşma riski olmadan tamamen kontrol altına alınıyor."

ÇOK YÖNLÜ GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ

Envoy Fire çözümlerinin, elektrikli araçlardan endüstriyel enerji depolama tesislerine, lojistik merkezlerden savunma sanayiine kadar geniş bir uygulama alanına sahip olduğu aktarıldı. Otomotiv sektöründe, elektrikli araç üreticileri, Ar-Ge merkezleri ve servis ağları için batarya kaynaklı risklerin yönetiminde yeni bir güvenlik standardı sunulduğu bildirildi. Enerji sektöründe, güneş enerjisi santralleri, enerji depolama sistemleri ve lityum batarya barındıran tüm endüstriyel alanlarda kritik altyapıların güvenliğinin garanti altına alındığı dile getirildi. Savunma ve endüstride mobil enerji sistemlerinden üretim hatlarına kadar yüksek riskli ortamlarda güvenilir çözümler sağladığına dikkat çekildi.

MÜHENDİSLİKTEN GÜVENLİK STANDARDINA

Şirketin mühendislik ekibi tarafından geliştirilen sistem, aracın, tesisin veya depolama ünitesinin yapısına göre özelleştirilebilir yapısıyla farklı sektörlerde uygulanabilir bir güvenlik standardı sunuyor. Envoy Fire CEO'su Ferhat Bozkurt, gösteri sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gerçek batarya yangınlarını güvenli biçimde kontrol altına almak, elektrikli geleceğin en kritik güvenlik adımlarından biri. ISAF 2025'te bunu canlı bir gösteriyle kanıtlamak bizim için bir dönüm noktası oldu. Envoy Fire olarak hedefimiz, bu teknolojiyi otomotivden enerji depolamaya kadar tüm risk alanlarında yaygınlaştırmak."