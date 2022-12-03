Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği (TİED) koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında yürütülen Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar İçin İki-dilli Okuma Gelişimi Uygulamaları Projesini inceledik. İşte işaret dili öğreten uygulama!

Engelleri kaldıran, işaret dili öğreten uygulama!

İki Dilli Öyküler mobil uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

İki Dilli Öyküler iOS uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

Türkiye İşitme Engelliler Derneği'ne ulaşmak için buraya tıklayın

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İki-Dilli Öyküler mobil uygulaması ile çocuklar 7 farklı öyküyü Türk İşaret Dili (TİD) ile izleyebilmekte ve Türkçe olarak okuyabiliyor. Okuma bölümünde hem Türkçe altyazılar hem de TİD işaretleri bulunmakta, parlak renkli yazıları tıklayınca sözcük ya da ifadelerin TİD karşılığı açılıyor.

"Öğren" bölümünde ise videolu bir işaret dili sözlüğü bulunmakta ve çocuklar öğrendikleri kelimeleri tekrar edebiliyor.. Uygulamanın iki-dilli yapısı (Türkçe ve TİD) ile çocuklar Türkçe ve TİD'i birlikte öğrenebiliyor.

Uygulamada Türkiye İşitme Engelliler Derneği tarafından yazılmış Keloğlan Gemi Mühendisi, Sabancı Vakfı'nın hayvanları ve doğayı seven nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Papuduk serisinden 5 kitap ve Öfkeli Örümcek Rıza kitabı bulunuyor.