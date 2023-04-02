Enerji depolamada yeni dönem: Su bazlı piller geliyor!

Gün içerisinde enerji üretiyor olsa da bu enerjinin depolanması ve diğer günlere aktarılabilmesi olduk.a önemli. Bu yüzden enerji depolama, sürdürülebilir bir dünya yaratmak için en hayati konulardan bir tanesi. Bilim insanları enerji depolama konusunda çalışmalarını sürdürürken Texas A&M Üniversitesi oldukça önemli bir atılımda bulundu.

Su bazlı piller nasıl çalışır?

Texas A&M Üniversitesi'nden bilim adamları metal içermeyen, su bazlı elektrotlar ile oldukça verimli piller üretebildiklerini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre bu piller enerji depolama konusunda 10 kat daha avantajlı olabilir.

Bu haftya yayımlanan makalede su bazlı piller, tıpkı geleneksel piller gibi bir anot (pozitif yüklü elektrot) ve katottan (negatif yüklü elektrot) oluşuyor. Enerji depolayabilen anot ve katotlar polimerden yapılırken, elektrolit ise temelde tuzlu su oluşturuyor. İyonlar katot anot parçalar arasında elektrolitt yoluyla hareket ederek ise enerji açığa çıkıyor.

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Bir elektrot döngü sırasında çok fazla şişerse, o zaman elektronları çok iyi iletemez ve tüm performansı kaybedebilir. Şişme etkilerinden dolayı elektrolit seçimine bağlı olarak enerji depolama kapasitesinde 10 kata kadar fakların oluşabilirken, polimerlerin yüksek deşarj voltajı ve hızlı redoks kinetiği nedeniyle su bazlı pillerin umut verici olduğu ifade ediliyor.

Araştırmacılar, su bazlı pillerin kobalt ve lityum gibi potansiyel metal eksikliklerini azaltabileceğini ve ayrıca pil yangınları olasılığını ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor. Gelecekte, malzeme kıtlığının yaşanacağını düşünürser lityum iyon bataryaların fiyatı oldukça fazla yükselecektir. Bu yüzden alternatif bir batarya teknolojisi oldukça önem arz ediyor.

Bilim insanları, su bazlı bir ortamda enerji depolama konusunda henüz yolun başında olduklarınız ve daha araştırılması gereken çok detay olduğunun da altını çiziyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.