Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarı 25-28 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini konuk ediyor. SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Türkiye'nin en yeni yerli savunma ve silah teknolojilerini inceledi.

En yeni yerli savunma ve silah teknolojilerini gezdik!

Çok sayıda panelin, sunumun ve startup'ın yer aldığı fuarda, 57 farklı ülkeden binin üzerinde katılımcı bir araya geldi. Birçok yerli savunma sanayii ürününün ilk defa görücüye çıktığı fuarda ziyaretçiler, milli teknoloji ürünleri ile 28 Ekim Cuma günü karşılayacak.

Fuarda dikkat çeken silahlardan olan, geleceğin insansız savaş konseptli robotu olarak üretilen "SARBOT" tanıtıldı. Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın ortak şirketi TR Mekatronik ile birlikte üretilen ve dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebilen döner namlulu, taretli top sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atış gücüne büyük katkı sağlayacak.

SARBOT dışında Roketsan'ın yerli füzesi Sarsılmaz, yerli radar radar sistemi gibi Türkiye'nin geleceğinde yer alacak savunma sistemleri SAHA EXPO 2022 fuarı kapsamında meraklılarını bekliyor.