En ucuz SUV modelleri – 2021 vs 2022

Paket seçeneğiEkim 2021 fiyatlarıKasım 2022 fiyatları Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull222 bin TL553 bin TLComfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2214 bin TL509 bin 900 TLComfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2224 bin 900 TL532 bin TLComfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2246 bin 900 TL585 bin TLComfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4246 bin 900 TL578 bin TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2246 bin 900 TL583 bin TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4335 bin 900 TL670 bin 900 TLPrestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2259 bin TL–Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2320 bin 900 TL631 bin TL

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Fiat Egea Cross

Dünyanın en büyük otomobil ve endüstriyel grupları arasında yer alan Fiat Grubu, 11 Temmuz 1899'da Giovanni Agnelli tarafından Torino'da kuruldu. Aynı çatı altında Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Chrysler, Dodge, Jeep, Yamaha Motor Company, Iveco gibi markalar bulunuyor.

Fiat, diğer markalara göre biraz daha farklı bir yol izlemeyi tercih ediyor. Şirket SUV araçlarını ayrı bir model olarak değil var olan isimlendirmelerle çıkarıyor. Örneğin Egea'nın hem sedan, hem station wagon hem de hatchback ve cross isimleriyle her segmente bir versiyonu mevcut. Bu otomobilin Street, Urban ve Lounge paketleri altında farklı motor seçenekleriyle satışı devam ediyor.