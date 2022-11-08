En ucuz SUV modelleri – 2021 vs 2022
Teknoloji Haberleri
En ucuz SUV modelleri listemizde sizler için 2021 ve 2022 yılındaki fiyat listelerini bir araya getiriyoruz.
Sport Utility Vehicle ya da kısaca SUV, literatürümüzde hem çekme kapasitesine hem de kamyonet özelliğine sahip spor amaçlı taşıt olarak geçiyor. Bu nedenle arazi kullanımları için oldukça idealler. Fakat günümüzde şehir için yerden yüksek ve kullanımı rahat otomobiller olarak popüleritesi arttı. Peki en ucuz SUV modelleri hangileri? İşte 1 yılda gerçekleşen fiyat değişimi…
En ucuz SUV modelleri hangileri?
Dacia Duster
Dacia, 1966 yılında Romanya hükümetinin açmış olduğu ihale sonucu kuruldu. Adını Romanya topraklarının eski adı olan Daçya'dan alan şirket, 1999 yılında Renault çatısı altına girdi.
Şirket 2010 yılında, SUV otomobil pazarına artan ilgiyi görüp erkenden harekete geçti. Bugün itibariyle, 4×2 ve 4×4 çekiş gücüne sahip 2 farklı modeli bulunan Duster'ın, Comfort ve Prestige isimlerinde opsiyona açık iki farklı paket seçeneği ile satılıyor.
BMW i7'yi test ettik! Yok böyle bir canavar Fiat Egea Cross Dünyanın en büyük otomobil ve endüstriyel grupları arasında yer alan Fiat Grubu, 11 Temmuz 1899'da Giovanni Agnelli tarafından Torino'da kuruldu. Aynı çatı altında Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Chrysler, Dodge, Jeep, Yamaha Motor Company, Iveco gibi markalar bulunuyor. Fiat, diğer markalara göre biraz daha farklı bir yol izlemeyi tercih ediyor. Şirket SUV araçlarını ayrı bir model olarak değil var olan isimlendirmelerle çıkarıyor. Örneğin Egea'nın hem sedan, hem station wagon hem de hatchback ve cross isimleriyle her segmente bir versiyonu mevcut. Bu otomobilin Street, Urban ve Lounge paketleri altında farklı motor seçenekleriyle satışı devam ediyor. Listenin devamını görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.
Paket seçeneğiEkim 2021 fiyatlarıKasım 2022 fiyatlarıPrestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull222 bin TL553 bin TLComfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2214 bin TL509 bin 900 TLComfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2224 bin 900 TL532 bin TLComfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2246 bin 900 TL585 bin TLComfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4246 bin 900 TL578 bin TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2246 bin 900 TL583 bin TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4335 bin 900 TL670 bin 900 TLPrestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2259 bin TL–Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2320 bin 900 TL631 bin TL
VersiyonDonanımŞanzıman tipiYakıt tipiEkim 2021 fiyatıKasım 2022 fiyatı1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli219.900 TL514.900 TL1.0 Firefly 100 HPLoungeManuelBenzinli242.900 TL563.900 TL1.6 M.Jet 130 HPLoungeManuelDizel324.900 TL687.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikElektrikli-Benzinli–738.900 TL1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli201.900 TL479.900 TL1.0 Firefly 100 HPUrbanManuelBenzinli228.900 TL–1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel238.900 TL579.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel260.300 TL652.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikElektrikli-Benzinli–703.900 TL1.4 Fire 95 HPStreetManuelBenzinli192.900 TL452.900 TL1.4 Fire 95 HPStreet Plus ManuelBenzinli–470.400 TL1.0 Firefly 100 HPStreetManuelBenzinli219.900 TL–1.3 M.Jet 95 HPStreetManuelDizel229.900 TL554.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTStreetOtomatikDizel627.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATStreetOtomatikElektrikli-Benzinli678.900 TL
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Fiat Egea Cross
Dünyanın en büyük otomobil ve endüstriyel grupları arasında yer alan Fiat Grubu, 11 Temmuz 1899'da Giovanni Agnelli tarafından Torino'da kuruldu. Aynı çatı altında Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Chrysler, Dodge, Jeep, Yamaha Motor Company, Iveco gibi markalar bulunuyor.
Fiat, diğer markalara göre biraz daha farklı bir yol izlemeyi tercih ediyor. Şirket SUV araçlarını ayrı bir model olarak değil var olan isimlendirmelerle çıkarıyor. Örneğin Egea'nın hem sedan, hem station wagon hem de hatchback ve cross isimleriyle her segmente bir versiyonu mevcut. Bu otomobilin Street, Urban ve Lounge paketleri altında farklı motor seçenekleriyle satışı devam ediyor.
Listenin devamını görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.