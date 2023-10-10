Apple'ın yeni iPhone 15 serisi Türkiye'de en pahalı şekilde satılırken, dünyanın farklı ülkelerinde fiyatlar farklılık gösteriyor. İşte en ucuz iPhone 15 satış fiyatları ve ülkeleri.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını tanıttı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin oluşturduğu seri, özellikleri ve fiyatlarıyla yoğun ilgi gördü. Ne yazık ki Türkiye bir kez daha rekor tazeleyerek en pahalı iPhone'u satan ülke oldu. Peki en ucuz iPhone 15 hangi ülkede satılıyor?

En pahalısı bizde ama en ucuzu nerede? iPhone 15'i en ucuza satan ülkeler!

Bugün İstanbul'daki bir Apple mağazasına gidip iPhone 15 Pro Max'in 1 TB'lık modelini satın almak isterseniz, ödemeniz gereken para 92.999 TL. Ancak bu telefonlar her yerde bu kadar pahalı değil. Örnek vermek gerekirse 92.999 TL, ABD'de aynı telefon için ödemeniz gereken parasının neredeyse üç katı. Elbette ki bunun sorumlusu Apple değil.

Birazdan sizin de görebileceğiniz üzere Apple, iPhone 15 serisini dünyanın hemen hemen her noktasında benzer fiyatlara satıyor. Bazı bölgelerde ise gerek yerel fiyatlandırmalardan gerekse de bizdeki MediaMarkt'a benzer mağazaların yaptığı kampanyalardan fiyatlar ufak değişkenlikler gösterebiliyor.

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Türkiye'de bu kadar pahalı olmasının nedeni ise ülkemizdeki akıllı telefonlara uygulanan vergiler. Ne yazık ki bu durum fiyatlarda yüzde 100'ün üzerinde değişikliğe neden oluyor. Eğer konuyla ilgili daha fazla bilgi isterseniz "Vergiler Olmasaydı iPhone 15 Fiyatları" ne kadar olurdu içeriğimize tıklayarak göz atabilirsiniz. Dünya üzerinde satılan en ucuz iPhone 15 fiyatları ise şu şekilde:

Not: Fiyatlar bazı ülkelerde satış sonrası eklenen vergiler, özel kampanyalar ve çeşitli zamlar nedeniyle bu içeriği okuduğunuz dönem değişiklik gösterebilir. Ayrıca her modelin depolama seçeneği olarak baz versiyonu tercih edilmiştir ve fiyat olarak dolar fiyatı eklenmiştir

ÜlkeiPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro MaxJaponya7639281.2141.528Çin8249901.2771.591Kanada8331.0001.2871.601Güney Kore8491.0161.2991.613Tayland8591.0261.3111.625Amerika Birleşik Devletleri7999661.2531.567Almanya8891.0561.3391.653Fransa8991.0661.3491.663İspanya9091.0761.3591.673Birleşik Krallık9191.0861.3691.683İtalya9291.0961.3791.693Avustralya9391.1061.3891.703Hollanda9491.1161.3991.713Polonya9591.1261.4091.723İsviçre9691.1361.4191.733Danimarka9791.1461.4291.743

Elbette ki yurt dışından iPhone almak ilk bakışta çok ekonomik gözükse de tüm masrafların telefonu almakla bitmediğini hatırlatmakta fayda var. Yurt dışından telefon aldığınızda şu an için 20 bin TL olan telefon kayıt harcını ödemeniz ve cihazınızı kendi adınıza kaydettirmeniz gerek. Aksi durumda telefonunuzun IMEI Türkiye'de hattınız takıldıktan 120 gün sonra kapanacaktır.

iPhone 15 Serisi Türkiye fiyatları ne kadar?

ModelDepolamaFiyat (TL)iPhone 15128 GB49.999iPhone 15256 GB53.999iPhone 15512 GB61.999iPhone 15 Plus128 GB56.999iPhone 15 Plus256 GB60.999iPhone 15 Plus512 GB68.999iPhone 15 Pro128 GB64.999iPhone 15 Pro256 GB68.999iPhone 15 Pro512 GB76.999iPhone 15 Pro Max256 GB76.999iPhone 15 Pro Max512 GB84.999iPhone 15 Pro Max1 TB92.999

Ayrıca aşağıda yer alan inceleme videolarımızı izleyerek; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.