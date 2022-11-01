En ucuz elektrikli otomobil zamlandı!

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olarak nitelendirilen Citroen e-C4, Kasım ayına zamlı fiyatı ile merhaba dedi.

Citroen geçtiğimiz ay yeni elektrikli otomobili e-C4'ü tanıtmıştı. Farklı tasarımının yanı sıra fiyatıyla da dikkat çeken e-C4, en ucuz elektrikli otomobil ünvanını da ele geçirmişti. Kasım ayının ilk gününde ise Citroen e-C4'de zamlanarak 800 bin TL bandının üzerine taşında.

Citroen e-C4 Kasım ayına zamlı giriş yaptı

Citroen, Kasım ayı ile birlikte fiyatlarını güncelledi. Fiyatlarda en çok dikkat çeken ise markanın yeni elektrikli otomobiline gelen zam oldu. 786 bin TL'lik lansman fiyatı ile karşımıza çıkan e-C4, artık kampanyalı fiyatı ile 801 bin TL'den alıcı buluyor. Modelin kampanyasız fiyatı ise 813 bin TL olarak belirtiliyor. Yeni model kampanyalı fiyatıyla da yine en ucuz elektrikli otomobil ünvanını koruyor.

Lansmanda özellikle benzinli versiyonu ile aynı fiyatta sunulması ile dikkat çeken Citroen e-C4 bu çizgisini ise korumayı başarıyor. 1.2 PureTech 130 HP EAT8 motor ve şansıman ikilisi ile sunulan ve Shine Bold donanımlı C4 de yine aynı fiyatlarla Citroen resmi sayfasındaki yerini almış durumda. Citroen e-C4'ün fiyat anlamındaki rakibi Renault Zoe ise 809 bin TL'lik fiyatını şimdilik koruyor.

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Yeni Citroen e-C4 kaputunun altında 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretebilen elektrikli motoruna ev sahipliği yapıyor. 50 kWh'lik lityum-iyon bataryaya ev sahipliği yapan aracın menzili WLPT verilerine göre 350 kilometre olarak açıklandı. Yeni modelin bataryasını 100 kW'lik DC hızlı şarj cihazı ile yarım saat içerisinde yüzde 80 oranında doldurmak mümkün.

Teknik özellikler

Güç: 136 PS (100 kW)

Tork: 260 Nm

Batarya: Lityum iyon

Batarya Kapasitesi: 50 kWsa; Menzil: 350 km WLTP

Dahili şarj cihazı (OBC): 7,4 kW

Şarj süreleri:

100 kW hızlı şarj (DC) istasyonu: 30 dakikada %80 / 10 dakikada 100 km menzil

Wall Box 7,4 kW / 22 kW: 7 saat 30 dakika

Ev tipi priz: 15 saat (güçlendirilmiş priz)

24 saatten uzun (standart priz)

Döviz kurlarında dalgalanma sürerken tüm dünyadaki enflasyon da fiyatları etkilemeye devam ediyor. Sizce Citroen e-C4 zamlanmaya devam eder mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.