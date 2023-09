Kullanıcılar kendi aralarında cihazları incelemeye ve yorumlarını yapmaya başladılar. Peki anketler bu konu hakkında ne diyor? En sevilen iPhone 15 serisi telefonu hangisi? veya üvey evlat muamelesine hangi model maruz kaldı? İşte detaylarıyla en sevilen ve sevilmeyen iPhone 15 serisi telefonlar hakkındaki anket sonuçları…

iPhone 15 Pro Max favori telefon olurken 15 Plus üvey evlat muamelesi görüyor!

Geçen hafta GsmArena tarafından yapılan anket, yeni iPhone 15 modellerinden hangisinin en popüler olduğuna dair soruların yanıtını veriyor. Çıkan sonuçlara bakıldığındaysa işin "en sevilen telefon" kısmı çokta şaşırtıcı değil. Serinin en pahalı ve güçlü telefonu iPhone 15 Pro Max'in en sevilen telefon olduğunu ortaya çıkardı. Fakat diğer modellerinde sıkı rekabet içerisinde olduğunu belirtmekte fayda var.

İş 15 Pro modeline geldiğindeyse sonuçlar biraz farklı diyebiliriz. Çünkü 15 Pro Max modeli ile benzer avantajlara sahip olan model birkaç özelliğin daha düşük olmasından kaybediyor. Cihaz her ne kadar Pro Max ile rekabetin içerisine girse de 14 Pro ile aynı telekameraya sahip olması ve birkaç depolama eksiği cihazın geriye düşmesine neden oluyor.

15 ve 15 Plus modellerine geldiğimizdeyse üvey evlat muamelesi gören iki cihaz ile karşılaştığımızı gördüğümüzü söylemeliyiz. Özellikle serinin baz modeli 15'te Dinamik Ada gibi özelliklerin gelmesi birçok kişinin bu cihazı kullanmasına bir sebep olarak gözüküyordu. Ancak durumlar pekte öyle değil zira birçok kişi 15 modelini satın almayı düşünmüyor.

15 Plus modeline geldiğimizdeyse ciddi bir ötekileştirme var diyebiliriz. Serinin Plus versiyonu diğer modeller arasında en az övgüyü alan model ve birçok kullanıcının tercihi 15 Plus modelinden yana değil. Konuyla ilgili genel toplama bakıldığında kullanıcıların göz bebeği yeni iPhone 15 Pro Max olurken serinin üvey evlat muamelesini 15 Plus çekiyor diyebiliriz.