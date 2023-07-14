En sevilen iOS sürümleri belli oldu: Birinciye çok şaşıracaksınız!

En sevilen iOS sürümleri kullanıcılara yapılan anketlerde kendini gösterdi. Birinci sıradaki iOS sürümü ise şaşırttı. İşte detaylar...

Apple'ın iPhone akıllı telefonlarında kullandığı iOS, dünyada en çok kullanılan üçüncü işletim sistemidir. Bu işletim sistemini bu kadar popüler yapan ise kuşkusuz zaman içinde pek de fazla azalmayan akıcılığı ve güvenliğidir. Zaman içerisinde yayımlanan iOS sürümlerinden bazıları çok sevildi bazıları ise bekleneni veremedi. Biz bugün sevilenleri derledik. İşte en sevilen iOS sürümleri!

Geçmişten bugüne en sevilen iOS sürümleri!

5. iOS 16

Yayınlanan en son versiyon olan iOS 16 özellikle kilit ekranına büyük değişiklikler getirdi. iPhone'unuzu elinize aldığınızda ilk gördüğünüz şey kilit ekranı oluyor, yani bu çok önemli. Apple, iOS 16 ile nihayet kilit ekranını en azından bir dereceye kadar özelleştirmemize izin verdi. Yeni kilit ekranı özelleştirme seçenekleriyle, seçtiğiniz duvar kağıdı görüntüsüne filtreler uygulayabilir, tarih ve saatin yazı tipini ve yazı tipi rengini değiştirebilir ve hatta göz atabileceğiniz widget'lar ekleyebilirsiniz.

Bu yeni görünüş değişikliklerinden dolayı iOS 16 sevilen bir sürüm haline geldi. iOS 16 ayrıca pil yüzdesi göstergesini geri getirdi. Fotoğraflardaki nesneleri arka plandan kaldırıp çıkartmalara dönüştürebilmeyi sağladı. Dokunsal klavye geri bildirimi, Haritalar'da çoklu durak yönlendirme ve daha fazlasını da kullanıcılara sundu.

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4. iOS 1

iPhone 1 ile beraber iOS 1'in tanıtım videosu

iOS 1, 2007'de ilk iPhone ile birlikte piyasaya sürüldüğünde resmi olarak "iPhone Yazılımı" olarak adlandırılan yazılımdır. Her şeyin başladığı yer burasıdır. Şu anda iPhone'larımızda yapabildiklerimizle karşılaştırıldığında inanılmaz derecede ilkel olsa da, Steve Jobs 9 Ocak 2007'de Macworld'de sahnede duyurduğunda iOS 1 mobil pazarın altını üstüne getirdi.

İOS'un en basit sürümünde her şey olması gerektiği gibi çalıştı. Cep telefonlarının düğmelerle tıka basa dolu olduğu bir dünyada, yalnızca parmaklarınızla kontrol edebileceğiniz 3,5 inçlik bir ekran devrim niteliğindeydi. Basit arayüzü ve kullanıcılara istediği her şeyi sunmasıyla iOS 1, en sevilen iOS sürümleri arasında yerini hak ettiği gibi aldı.

3. iOS 2

WWDC 2008 Steve Jobs'dan iOS 2.0 tanıtımı

iOS 1 ne kadar iyi olsa da, yapabilecekleri sınırlıydı. Çünkü yalnızca Apple'dan yerel uygulamalara sahiptiniz, diğer seçenek ise o zaman için yeterince iyi çalışan web uygulamalarıydı. Ancak bunların hepsi iOS 2 ile değişti. iOS 2 ile Apple, App Store'u kullanıma sundu. App Store basit uygulamalar ve oyunlarla başlasa da çok ses getirdi. App Store ve SDK, iOS 2'nin ana yıldızıyken, başka büyük eklemeler de oldu.

Yerel Mail uygulamasında, işletmeler için büyük önem taşıyan Microsoft Exchange e-posta hesaplarının eklenmesini mümkün kılan iyileştirmeler yapıldı. Yerel Google Haritalar uygulamasına eklenen bir GPS seçeneği bile vardı. Bu nedenle iOS 2 de en sevilen iOS sürümlerinden biri haline gelmeyi bildi.

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2. iOS 15

Daha sessiz sakin bir sürüm olan iOS 15, tamamen iOS 14'ün oluşturduğu tabanı düzene sokmakla ilgiliydi. Bu, bir bütün olarak iOS'ta daha az büyük değişiklik anlamına gelse de, ilgilenilmesi gereken daha az sorun vardı ve bu yüzden oldukça istikrarlı bir sürümdü. Ancak elbette bu herhangi bir iyileştirme olmadığı anlamına gelmiyor.

iOS 15, kullanıcılara odak modunu getirdi. Ayrıca FaceTime'ı da biraz geliştirdi. FaceTime diğer platformlarda mevcut olmasa da artık Apple dışı kullanıcıları bir web bağlantısıyla FaceTime aramalarına davet edebilir hale geldiniz. FaceTime için Portre modu, Uzamsal Ses ve daha fazlası gibi başka iyileştirmeler de vardı. Bu sürüm çok istikrarlı ve yenilikten de kaçınmayan bir sürüm olduğundan en sevilenler arasında yer aldı.

1. iOS 14

Şimdiye kadar yayınlanan tüm iOS sürümleri arasında, iOS 14 en sevilen sürüm haline geldi. Bu sürüm Apple'ın 13 yıldır durgun olan ana ekranda nihayet büyük değişiklikler yaptığı ilk seferdi. Bir dizi uygulama simgesinin yanı sıra, son büyük değişiklik iOS 4'teki uygulama klasörleriydi. Bu nedenle Apple, ana ekranın sonunda iOS 14'te widget'lar alabileceğini duyurduğunda büyük ses getirdi.

iOS 14, uygulamalarınızı aramanın ve yönetmenin yeni bir yolu olan uygulama kitaplığını da ekledi. Resim içinde resim özelliğiyle video oynatma nihayet iPhone'a geldi. Varsayılan e-posta ve web tarayıcısı uygulamalarınızı değiştirebilir, gelişmiş gizlilik ayarlarına erişebilir ve daha fazlasını yapabilir hale geldiniz. Bu nedenle iOS 14, iPhone'lara birçok yenilik getirdi ve çok sevildi.

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