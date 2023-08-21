En Pahalı İnternet Hangi Ülkede?

İnternet kullanımı sadece evlerle sınırlı kalmamakla birlikte artık her yerde kullanılabilen mobil veri paketleri tüm dünyaya yayılmış bulunmakta. Ancak elbette mobil veri paketlerinin fiyatları, evlerde kullanılan internet paketlerinin fiyatlarından epey pahalı. 'Peki en pahalı internet hangi ülkede?' sorusunun cevabını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

İnternet kullanımı sadece evlerle sınırlı kalmamakla birlikte artık her yerde kullanılabilen mobil veri paketleri tüm dünyaya yayılmış bulunmakta. Ancak elbette mobil veri paketlerinin fiyatları, evlerde kullanılan internet paketlerinin fiyatlarından epey pahalı. "Peki en pahalı internet hangi ülkede?" sorusunun cevabını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

En pahalı internet hangi ülkede?

Evlerde kullanılan sınırsız internetlerin aksine mobil veri alanında halen sınırlı internet kullanılıyor. Sınırlı olmasına rağmen ise mobil veri fiyatları bazen baş ağrıtabiliyor. Bu durum sadece ülkemizde sınırlı kalmamakla birlikte tüm ülkelerde güncel durumunu koruyor. World of Statistics'in verilerine göre 1GB mobil verinin ülkelerdeki ortalama maliyeti ortaya çıktı.

Listeye göre İsrail rekor maliyetle birinci sırada en ucuz mobil veri fiyatına sahip ülke ünvanını aldı. İsrail'i İtalya, Hindistan gibi ülkeler takip ederken Türkiye'nin durumu da şaşırttı. Öyle ki ülkemiz, 1GB mobil verinin ortalama maliyetinin en ucuz olduğu 7. ülke olarak yerini aldı. Son sırada ise dudak uçuklatan bir fiyatla Malvina Adaları ismindeki takımadalar ülkesi yer aldı.

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Ülke1GB Mobil Verinin Ortalama Maliyeti İsrail$0.04İtalya$0.12Hindistan$0.17Fransa$0.23Uruguay$0.27Bangladeş$0.32Pakistan$0.36Türkiye$0.39Çin$0.41Danimarka$0.43Malezya$0.45Endonezya$0.46Rusya$0.48Kolombiya$0.49Avusturalya$0.57İspanya$0.60Nijerya$0.71Brezilya$0.74İngiltere$0.79Avusturya$0.94İzlanda$1.01Estonya$1.20Arjantin$1.48Suudi Arabistan$1.52İsveç$1.88Hollanda$1.90Güney Afrika$2.04Venezuela$2.22Almanya$2.67Meksika$2.89Portekiz$3.67Japonya$3.85Norveç$4.44Amerika Birleşik Devletleri$5.62Kanada$5.94Finlandiya$6.01İsviçre$7.37Güney Kore$12.55Malvinas Adaları$38.45

Peki siz bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizin bu listedeki yeri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.